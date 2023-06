Alaşehir'de Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

Alaşehir'de yıl sonu sergisi

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisine büyük ilgi

MANİSA - 2022-2023 eğitim öğretim yılında 320 farklı kursta 6 bin 750 vatandaşa eğitim veren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı. Alaşehir'de ilk defa işitme engelli bireylerin de yer aldığı bir grup İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlatırken, serginin en büyük ilgi gören parçaları ise yine Atatürk tabloları oluşturdu.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisini Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda aç geniş bir katılımla açtı. Sergi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçede ilk kez aralarında işitme engelli bireylerin de olduğu işaret dili kursiyerlerinin katılımıyla İstiklal Marşı işaret diliyle anlatıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı açılışa, Alaşehir kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Sergide en büyük ilgiyi ise her zaman olduğu gibi Atatürk portrelerinin yer aldığı çalışmalar çekti.

"Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor"

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 320 değişik alanda kurs açtıklarını ve 6 bin 750 kursiyere eğitim verdiklerini kaydeden Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, "Öğrenme hayatımızın bütün alanlarında, talep edenlerin talep ettikleri her yerde ve her yaşta vardır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün 'Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkes için eğitim' vizyonunu bütün paydaşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştiriyor, tüm vatandaşlarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmaya, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya, hayat boyu öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kurumumuzda bu güne kadar 320 kurs açarak 6 bin 750 kursiyerimize hizmet verdik. Kişisel gelişim alanlarından el sanatlarına, çevre duyarlılığı kazandırmaktan geri dönüşüm uygulamalarına, yabancı dillerden geleneksel sanatlarımıza kadar tüm alanlarda hayat boyu öğreniyoruz. Öğrenme alanlarının değişerek çoğaldığı günümüzde, istihdamdaki gelişmeler, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir. Baş döndürücü bir hızla değişen, gelişen dünyamızda çağın ve yeni zamanların ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü potansiyeli ancak ve ancak eğitimle karşılanabilir." dedi.

İstiklal Marşı ilk kez işaret diliyle anlatıldı

İşaret Dili Eğitmeni Nurten Palaz eşliğinde, aralarında işitme engelli kursiyerlerin de bulunduğu işaret dili kursiyerleri sergi açılışında, İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik ederek, İstiklal Marşı'nı birlikte söyledi.

Atatürk resimlerine büyük ilgi

Kat-ı Sanatı öğretmeni Gülay Hazer'in kursiyerleri tarafından yapılan Atatürk resimleri de sergide büyük ilgi gördü. Sergiyi gezenler adeta resimlerin başından ayrılamadı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür çok beğendiği bir resmi satın aldı. Hüseyin Soygür, "Bunun değeri parayla ölçülmez ama çok emek harcanarak, bir eser ortaya çıkmış, resmi yapan kursiyer, Ümmühan Gündüz'ün rızası ile resmi aldım." derken, kursiyer Ümmü Zengin, "Bizim için yeri her zaman büyük ve kalbimizde yaşıyor, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Atatürk resmi yapan Yeliz Ocak ve Rahşan Zengin Gündüz yaptıkları eserleri anlatarak, "Sevgimiz, saygımız, asla bitmeyecek, evlerimizin baş köşelerinde yaşatacağız" dedi.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezerek kursiyerlerden ve kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.