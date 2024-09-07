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Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Adaylığı Ülke Turizmini Canlandıracak

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının Türkiye turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Yenişehirlioğlu, UNESCO adaylığı süreci kapsamında yapılan incelemeler hakkında bilgi alarak, Manisa'nın kültürel potansiyelinin tanıtılmasında bu adımın faydalı olacağını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ülke turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yenişehirlioğlu, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı kapsamında antik kentte incelemelerde bulunan heyete eşlik etti.

Heyetle Sardes Kazı Evi'nde bir araya gelen Yenişehirlioğlu, Kazı Başkanı Dr. Nicholas Cahill, uzmanlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan bilgi aldı.

Yenişehirlioğlu, yaptığı açıklamada süreç içinde çok sayıda uzmanın katılacağı kapsamlı değerlendirmenin ardından 2025 yılında yapılacak UNESCO toplantısında müjdeli haberi beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Manisa'mız kültür ve turizmde de parlayan bir yıldız, Manisa'mızın tanıtımına büyük fayda sağlayacak bu gelişme dolayısıyla oldukça mutluyuz. Şehrimizin her alanda var olan potansiyelini ortaya çıkarmak bizlerin öncelikli vazifesi. Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak ve tanıtmak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin ve şehrimizin kadim kültürünün yaşatılması ayrıca tanıtımı için son derece önemli olan bu çalışma için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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