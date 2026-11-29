İmkansızlıklara rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen, ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan yönetmen Ahmet Uluçay, geride azmi ve başarılarıyla örnek bir yaşam hikayesi bıraktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 1954 yılında yoksul bir ailede dünyaya gelen Uluçay, 1960'ta köye gelen seyyar sinemacı sayesinde sinemayla tanıştı. Henüz 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yapmaya girişen Uluçay, 3 yıllık uğraşın ardından hayalini gerçekleştirdi.

Sinema çöplüklerinden topladığı film parçalarını birleştirerek birkaç saniyelik görüntüler elde eden Uluçay, arkadaşlarıyla köydeki bir ahırda dağları, denizi ve ormanı izledi.

Gençlik yıllarında kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği ve yumurtacılık yaparak geçimini sağlayan Uluçay, sinemadan hiç kopmadı.

İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile Almanya'da çalışan bir gurbetçiden kamera satın alan Uluçay, arkadaşlarıyla Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu'nu kurarak film çekmeye başladı.

İlk filmi "Optik Düşler"i 1992'de çeken Uluçay, ardından "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" adlı kısa filmini çekti. Zorlu koşullarda başlayan sinemacılık serüveni, filmlerine verilen ödüllerle yeni bir boyut kazandı.

Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği, yaşamından izler taşıyan ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" 2004'te gösterime giren Uluçay, eserleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazandı.

Beyin tümörü nedeniyle rahatsızlanan ve 2001'de ameliyat olan Uluçay, 2007'de ikinci uzun metrajlı filmi "Bozkırda Deniz Kabuğu"nun çekimlerine başladı ancak hastalığı nedeniyle filmi tamamlayamadı.

30 Kasım 2009'da hayatını kaybeden Uluçay, eserleri ve başarılarıyla sinema dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Yönetmenin adını taşıyan Tavşanlı Ahmet Uluçay Müzesi'nde kameraları, gözlüğü ve bazı ödülleri sergileniyor.

"Babam, biraz vücudunu yıprattı"

Vefatının 17. yılında anılan yönetmen Ahmet Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay, AA muhabirine, babaannesinin anlattığına göre babasının çocukluğunda çok hareketli ve yaramaz olduğunu söyledi.

Babasının okulu ortaokul 3. sınıfta bıraktığını belirten Uluçay, ders kitaplarının arasında dönemin çizgi romanlarını okuduğunu, bu nedenle dedesinden tepki gördüğünü anlattı.

Uluçay, babasının farklı işlerde çalışarak ailesini geçindirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdaki parkeleri yapıyorlar. Daha çok gurbette çalışıyorlar. Babamı da götürüyor tabii çalışırken yanında. Sonra babam kamyonculuk yapıyor, kamyon alıyorlar. Ankara'ya kömür çekiyor. Daha sonra kamyonculuktan sonra köyde tarımsal kredi kalkınma kooperatifi vardı. Orada işçilik yapıyordu. Akşama kadar yük taşıyordu babam, 40-50 ton. Tavukçuluk yaptı. 5-6 bin tavuğumuz vardı. Bir yerde söylüyor babam, 'Allah yardım etti, iflas ettik.' diyor. Sabah 8'de kalkıp akşam 6-7'ye kadar çalışıyordu. Bir de geldikten sonra gece 2-3'e kadar senaryo yazıyor, film çekiyordu. Böyle bir hayatı vardı. Babam, biraz vücudunu yıprattı."

İdris Uluçay, babasının kendisi için yalnızca bir ebeveyn değil, aynı zamanda yakın bir dost olduğunu ifade ederek, sanat ve sinema üzerine saatlerce sohbet ettiklerini belirtti.

"Babam, arkadaşım gibiydi. Her şeyi paylaşabildiğim bir insandı. Gece 2-3'lere kadar sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Ressamlardan, mesela Rembrandt'tan bahsederdik, Michelangelo, Leonardo da Vinci, sanattan, sinemadan." diyen Uluçay, babasının kitap okumaya büyük önem verdiğini söyledi.

Uluçay, bilgiye ulaşmanın zor olduğu yıllarda çok sayıda kitap okuyan babasının yemek yerken bile elinden kitabı bırakmadığını anlatarak, "Babam, çok kitap okurdu. Ben, hayatımda onun kadar kitap okuyan birisini bilmiyorum. Mesela öğle arası bir saat dinlenmeye gelirdi, yemek yiyip gidecek. Yemek yerken elinde kitap, hem kitap okur hem yemeğini yerdi. Çoğu zaman uyuduğu zaman göğsünün üstünde kitap olurdu, kitapla uyurdu." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Masalı'nı hayata geçirmek istiyoruz"

Babasının sinema tutkusunu uzun süre çevresinden gizlediğini anlatan Uluçay, kendisinin bu tutkuyu 14-15 yaşlarında öğrendiğini belirtti.

Babasının ilk filmlerinde rol aldığını dile getiren Uluçay, şöyle devam etti:

"Ben sadece şiir, şairlik yönünü biliyordum. Şiir yazardı. Babamın sinemayı sevdiğini öğrendiğimde 14-15 yaşlarındaydım. O zamana kadar cesaret edememiş söylemeye, 80'lerde. Benim öğrendiğim zaman, 80 sonları olmuştur. Kolay değil, Tepecik gibi bir yerde 'Ben, sinema yapmak istiyorum.' demek. 'Hadi oradan ya senin neyine.' gibi bir durumla karşılaşacağından dolayı gizli tutmuş. En son eski bir kamera buldular, bir Almancıdan. Dediler 'Hadi film çekiyoruz.' Babam, senaryo yazmış. 'E oyuncu kim?', 'Oyuncu sensin.' İlk 3 filminin oyuncusu benim. O şekilde başladık."

"Optik Düşler", "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" ve "İnci Deniz Dibinde" filmlerinde oynadığını belirten Uluçay, çekimlerin kendisi için çocukluk oyunu gibi olduğunu söyledi.

Uluçay, "Optik Düşler"in yaklaşık yarım saatlik bir kısa film olduğunu ve çekimlerinin aralıklarla yapılması nedeniyle bir yıldan uzun sürdüğünü belirterek, filmin tamamlanmasının ardından babası ve İsmail Mutlu ile birlikte izlediklerini dile getirdi.

Babasının filmin beğenilip beğenilmediğini anlamak için Anadolu Üniversitesine gittiğini aktaran Uluçay, üniversitede filmi izleyen dönemin İletişim Fakültesi Dekanı Dursun Gökdağ'ın yapım karşısında şaşırdığını belirtti.

Uluçay, filmin 1994'te 6. Ankara Film Festivali'nde Üniversite Sinema Kulüpleri Birliği Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü, farklı festivallerde de gösterildiğini kaydetti.

Babasının geniş bir hayal dünyasına sahip olduğunu vurgulayan Uluçay, "Hayal dünyası, filmlerinde görülüyor. Hayal dünyası geniş bir insandı. Babam dahiydi. Dahinin tanımına baktım, babamı anlatıyor. Bütün yokluklara, bütün imkansızlıklara karşı bir hedefe kilitlenip onu yapmak, başarıya ulaşmak..." değerlendirmesinde bulundu.

Babasının "Bozkırda Deniz Kabuğu" ve "Kuzey Masalı" adlı çekilemeyen iki uzun metrajlı senaryosunun bulunduğunu ifade eden Uluçay, "Onları çekmek istiyordu. Babam, 'Ben de hikaye bol, sınırsız, hikayede sıkıntı yok.' derdi. Bozkırda Deniz Kabuğu, bir de Kuzey Masalı var. Bir arkadaşım var, onunla beraber Kuzey Masalı'nı hayata geçirmek istiyoruz ama yapabilir miyiz, şartlar el verir mi bilmiyorum. Sandıkta duracağına güzel bir şekilde hayata geçsin." diye konuştu.

Babasının eksikliğini daima hissediyor

İdris Uluçay, babasının aslında sinemanın sorunlarını kendi hayat hikayesi üzerinden anlattığını söyledi.

Babasının eksikliğini daima hissettiğini ifade eden Uluçay, unutamadığı anılarından birinin 2005'te birlikte gittikleri New York'taki Tribeca Film Festivali olduğunu anlattı.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin festivalde gösterildiğini belirten Uluçay, şöyle devam etti:

"Festival yönetmeni, Amerikalı. Film gösteriminden önce sunum yapıyorlar, bize de tercüme ediyorlar. Şöyle demiş, 'Bu zamana kadar seyrettiğiniz bütün filmleri ama hepsini unutun. Türkiye'den benim çocukluk aşkım geldi, şimdi onu seyredeceksiniz.' Bu, beni çok etkiledi. Demek ki yakın olmak sadece fiziken yakın olmak değil, kalplerin yakın olması. Buradan 10 bin kilometre ötedeki bir insana ulaşabiliyorsun ama buradaki birine ulaşamayabiliyorsun. Asıl yakınlık belki de kalp yakınlığı."

Uluçay, babasının sinema yolculuğunun başlangıcında kendisine inananların çok az olduğunu belirterek, köyde gizlice film çekmeye çalıştıkları günleri hatırlattı.

Gece çekimlerinin olduğuna değinen Uluçay, "Projeksiyon kullanıyoruz, tabii aydınlık oluyor bahçe. Saklı gizli film çekerdik. 'Aman deli derler, bunlar ne yapıyor, kafayı mı yemişler derler' diye. Sosyal medyada denk geldiğim bir yazıda, '90'lı yıllarda Tepecik'ten ha uzaya roket göndermişsin ha film çekmişsin. Çok fark yok.' diyor. Gerçekten çok fark yoktu." ifadelerini kullandı.

Babasının sinemayı bir hobi olarak görmediğini vurgulayan Uluçay, "Onun bu noktaya ulaşacağını biliyordum çünkü bir insan, bir şeyi bu kadar çok isterse yapar, çok istiyordu. Bazen şey derlerdi, 'Ahmet ağabey, senin hobin de sinema.' Buna çok kızardı babam. 'Hobi ne demek? Bu, benim yaşam biçimim, hayatım.' derdi." diye konuştu.

"Sinema için çoğu şeyi gözü görmezdi"

Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu'nu birlikte kurduğu arkadaşı Şerif Akarsu da arkadaşlıklarının gençlik yıllarında başladığını, kendisinin gazete ve dergilerde şiirlerinin yayımlandığını söyledi.

Ahmet Uluçay'ın da şiir yazdığını belirten Akarsu, arkadaşının askerlik dönüşünde kendisini bulduğunu ve dostluklarının vefatına kadar sürdüğünü anlattı.

Birlikte dergi çıkardıklarını, ardından sinemayla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Akarsu, şöyle konuştu:

"Oturmamız, kalkmamız hep film çekme düşüncesiyleydi. Ahmet Uluçay'ın hayalleri vardı. Onun hayalleri çok büyük hayallerdi. Sinema için çoğu şeyi gözü görmezdi. Çok inanmıştı o işe. Bizim arkadaşlığımız da onu desteklemek oldu. 'Ahmet, bu hayaller büyük. Biz, beceremeyiz, köylü çocuğuyuz, şöyleyiz, böyleyiz.' deseydik hiçbir şey olmazdı ama 'yaparız, ederiz' düşüncesi, bayağı güzel şeyler ortaya çıkarttı."

Uluçay'ın filmlerinde rol alan Akarsu, senaryoları üzerine birlikte değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Arkadaşının hastalığını öğrendiği dönemi anlatan Akarsu, şunları kaydetti:

"Doktor, beyinde bir rahatsızlık olduğunu söylemiş. Kütahya'dan (hastaneden) geldikten sonra yanıma uğramadan köye gitmiş. Bozkırda Deniz Kabuğu'nun senaryosunu alıp geldi. Burada benim dükkanımda, masanın üstüne attı senaryoyu. 'Şerif, bu filmi çekmen gerekiyor.' dedi. 'Hayrola ne oldu?' dedim. 'Ben rahatsızım, doktor böyle söyledi.' dedi. Farklı bir psikoloji içindeydi. Ölüm bir tarafta ve senaryonun mutlaka çekilmesi gerekiyor. Böyle bir anımız oldu. O film, çekilmedi, yarım kaldı."

Kaynak: AA