Tarihi kiliseye taşınan kütüphane 16 ayda 65 binden fazla kitapseveri ağırladı

Adana'da binasının depremde hasar görmesi nedeniyle 181 yıllık Aya Nikola Kilisesi'ne taşınan İl Halk Kütüphanesi, tarihi atmosferinin etkisiyle 16 ayda 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

İl Halk Kütüphanesi'nin merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Aktif 37 bin 375 üyesi bulunan kütüphanenin, "Kuruköprü Kilisesi" olarak da bilinen Aya Nikola Kilisesi'ne taşınmasına karar verildi.

Osmanlı döneminde Rumlar tarafından 1845 yılında yaptırılan, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucunda cemaatinin ayrılmasıyla boş kaldıktan sonra Adana Arkeoloji Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, müze deposu ve Kuruköprü Kilisesi Anıt Müzesi olarak kullanılan kilise, bu kez kitaplarla donatıldı.

Yeni yerinde kapılarını 20 Ekim 2024'te açan İl Halk Kütüphanesi, tarihi atmosferinin etkisiyle 16 ayda 65 binden fazla okuyucuyu ağırladı.

Kurüköprü Mahallesi'ndeki tarihi binada hizmet veren kütüphane, pazar günleri hariç 08.30-18.30 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

70 bine yakın kitap var

Adana İl Halk Kütüphanesi Müdürü Doğan Şen, AA muhabirine, kitapseverlerin tarihle iç içe bir deneyim yaşadığını söyledi.

Kütüphanede 70 bine yakın kitap ve 25 süreli yayının bulunduğunu belirten Şen, "Burası çok güzel bir halk kütüphanesi oldu. Buraya gelenler, tarihi mekandaki materyalden faydalanıp araştırmalarını yaparak güzel vakit geçiriyor. Mekan olarak çok güzel bir yer olduğu için vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Bu da bizi memnun ediyor. Adana'mız için güzel oldu." dedi.

Şen, kütüphanede yazar-okur buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlendiğini anlattı.

"Tarihi ambiyansı huzurlu hissettiriyor"

Ziyaretçilerden Hatice Ateş, tarihi bir yapıda ders çalışmanın kendisini daha iyi motive ettiğini dile getirdi.

Arkadaşlarıyla sık sık kütüphaneye geldiğini söyleyen Ateş, "Buranın tarihi ambiyansı huzurlu hissettiriyor, daha iyi odaklanıp ders çalışabiliyorum. Bu tarihi yapı içerisinde ders çalışıyor olmak çok güzel." diye konuştu.

Öğretmen Figen Karataş da kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, "Öğrencilerimiz için çok faydalı bir yer. Tarihi yapı içerisinde daha odaklı ve verimli çalışabildikleri bir mekan. Taş bina olması ve yapısı nedeniyle çok güzel. Küçük molalarda bile öğrencilerin motivasyonlarını sağlayabilecek güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Muhammet Şimşek ise kütüphanenin atmosferinin çok güzel olduğunu kaydetti.