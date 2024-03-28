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Abant Gölü Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Müzesi 10 Yılda 5 Milyon 760 Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti.

Araç çarpması veya avcıların vurması gibi nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirilerek sergilenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünce 2013 yılının haziran ayında Abant Gölü Milli Parkı'nın girişindeki Ziyaretçi Tanıtım Merkezi bünyesinde müze oluşturuldu.

"Yaban hayatı müzesi"nde ilk yıllarda 2 ayı, 3 karaca, 1 atmaca, 2 şahin ve 2 gelincik tahnit edilerek sergilenmeye başlandı.

Aradan geçen 10 yıl içinde bölgede ölen farklı türlerdeki hayvanlar da tahnit işleminin ardından müzede sergilendi.

Türkiye'nin dört bir tarafından her yaştan ziyaretçi, Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettikten sonra müzeye gelerek yaban hayvanları hakkında bilgi sahibi oluyor.

Yaban yabanlarının tahnit edilmiş hallerinin sergilendiği müzede, gelecek nesillere hayvanları koruma bilincinin ve doğa sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

Ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvanın bulunduğu müze, 10 yılda 5 milyon 760 ziyaretçiyi ağırladı.

"İnsanlar hayvanları gördüklerinde şaşırıyorlar"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine, her yaştan ziyaretçinin müzede tahnit edilmiş hayvanları yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının yaşamına ilişkin bilgi veren Gözler, "Bu hayvanlar gizemli hayvanlar. Doğada görmek çok zor veya imkansız. Yaban hayvanlarını ziyaretçilere tanıtmak, aynı zamanda doğa sevgisi aşılamak, biyolojik çeşitliliğe saygı duyulmasını geliştirmek maksadıyla burası oluşturuldu." diye konuştu.

Gözler, müzede yaban hayvanlarının tahnitlerinin yanı sıra Bolu ve çevresinin doğal yapısı, biyolojik çeşitliliği ve kültürüyle ilgili eser ve materyallerin olduğunu belirterek, "Taş türleri, kelebekler, Mudurnu Evi gibi mimari öğeler, ismini Abant Gölü'nden alan Abant alası dediğimiz endemik alabalık türü de burada sergileniyor." dedi.

Müzeyi insanların ilgisini çekecek şekilde donattıklarını dile getiren Gözler, "İnsanlar, hayvanları gördükleri zaman doğada rastlamadıkları için şaşırıyor. Burada devasa nitelikteki ayıyı, büyük kızıl geyikleri gördükleri zaman enteresan geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan çocuklar ve vatandaşların bazen tedirgin oldukları da oluyor. Bu hayvanlar, her zaman göremedikleri için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Canlı gibi duruyorlar"

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Polat Boyraz da müzeyi çok beğendiğini söyledi.

Müzede çok sayıda tahnit hayvanı görme imkanı bulduklarını belirten Boyraz, "Güzel bir müze. Bu tür hayvanları bilmeyen misafirlerin burada görmesine vesile oluyor. Canlı gibi duruyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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