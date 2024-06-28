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7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Programı Açıklandı

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin 29 Haziran-13 Temmuz arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Festivalde 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası yer alacak.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, ???????7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin 29 Haziran-13 Temmuz arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Sağtürk, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tolga İyiuyarlar ile basın toplantısı düzenledi.

Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin bu yılki programında 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operasının yer aldığını belirtti.

Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek 7 eserde 5 yabancı konuk sanatçının sahnede olacağını dile getiren Sağtürk, festivalin açılışının klasik balenin yıldız eseri Kuğu Gölü ile yapılacağını aktardı.

Kuğu Gölü'nün Efes Antik Tiyatro'nun muhteşem atmosferinde sahneleneceğini belirten Sağtürk, "Kuğu Gölü balesinde yabancı konuk sanatçılarımız Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Lana Salenko ve Marian Walter sahnede olacaklar." diye konuştu.

Festival programında ilk kez çocuklara yönelik bir eserin yer aldığını dile getiren Sağtürk, şöyle konuştu:

"Bu hassasiyetin özellikle üstünde duruyoruz. Çocuklarımızı sanatla buluşturmayı çok önemsiyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun'da bulunan 6 il müdürlüğümüz, sanat sezonumuz boyunca eğitim programları düzenleyerek çocuklarımızı opera evlerimizde konuk ettiler. Çocuklarımız kostüm atölyesinden, bale salonuna, sahneden dekor atölyelerine kadar sahne sanatlarının hem en gelişmiş hem de en çok emek isteyen dalları olan opera ve baleyi çok yakından tanıma fırsatı buldular. Çocuklarımızı sanatla buluşturma vizyonumuzu festivallerimize de taşıdık. 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde bu yıl ilk defa çocuklar için de bir eser yer alıyor. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın sahnesinde 30 Haziran Pazar günü 14.00'te Barış Ormanı adlı çocuk operamızın prömiyer temsili sahnelenecek."

Sağtürk, sevilen şarkılarının hala hafızalarda yer aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin, 2 Temmuz saat 21.00'de Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahneleneceğini aktardı.

Sağtürk, festival seyircisine özel olarak ilk kez Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü eserinin 5 Temmuz saat 21.00'de prömiyerini gerçekleştireceğini, 7 Temmuz saat 21.00'de Evita müzikalinin festival seyircisinin beğenisine sunulacağını, 10 Temmuz saat 21.00'de dünyaca ünlü Tosca operasının sahneleneceğini, 13 Temmuz saat 21.00'de ???????Ege'nin ünlü hikayesini sahneye taşıyan, Mikis Theodorakis'in müzikleri ile enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesinin festivalin kapanış eseri olacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, İstanbul Opera ve Bale Festivali ve Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde çok büyük bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını belirten Sağtürk, "Büyük bir teveccüh var. İlginin giderek artması her yıl biraz daha üste çıkması elbette ki bizlere enerji veriyor." dedi.???????

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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