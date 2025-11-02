Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi. Festivalin kapanış ve ödül töreninde, sanatın umudu ve emeği kutlandı, ödüllerle birlikte geçmişin ışığı geleceğe taşındı.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ödüller sahiplerine teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gecede, bugün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar da anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yaptığı konuşmada, yalnızca bir festivalin finalinde değil, bir umudun, emeğin, hayalin kutlaması olduğunu söyledi.

Antalya'nın 62 yıldır sanatın diliyle konuştuğunu vurgulayan Özdemir, "Her film, her yönetmen, her hikaye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir." dedi.

Özdemir, Altın Portakal'ı inancın ve umudun simgesi olduğunu belirterek, Antalya'nın her defasında yeniden doğmayı, üretmeyi, umut etmeyi bildiğini anlattı.

Festivalin gerçek mirasının geçmişin ışığını, geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Altın Portakal'da kalpten anlatılan hikayelere, perdeden taşan duygulara, alkışlarla büyüyen umutlara hep birlikte tanıklık ettik. ve şimdi bir festivalden ziyade, büyük bir duygunun, heyecanlı bir yolculuğun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Altın Portakal'da yalnızca filmleri değil, emeği, inancı ve kalpten gelen dayanışmayı da izledik." ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerine verildi

"En İyi Kısa Film Ödülü"nün sahibi Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek"e, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü", "Roman Gibi" filminin yönetmeni Tayfun Belet'e verildi.

"Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker oldu. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmi aldı. "Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı.

"Ulusal En İyi Film Ödülü", Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" filmine gitti.

Bu arada, "Tavşan İmparatorluğu" filmi gecede 7 ödül kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Volkan Demirel, Gençlerbirliği kariyerine kötü başladı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.