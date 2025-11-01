Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış Töreni Yapıldı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapanış Töreni Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı geçişinin ardından yapılan kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Festival, sinema dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirirken, jüri üyeleri ve oyuncular festivale dair keyifli anılarını paylaştı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 Ekim'de başlayan festival kapsamında film, belgesel gösterimleri, söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi.

Festivalin kapanış töreninde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde kırmızı halıda yürüdü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Ömer Vargı, gazetecilere, güzel bir festival yaşadıklarını, filmleri tek tek izleyip değerlendirdiklerini söyledi.

Festivalin, filmciliğin ve sinemanın bir parçası olduğunu ifade eden Vargı, "Filmlerin ne olursa olsun izleniyor olmasının önemi çok yüksek. Festivalde bu yıl öğrenci filmleri de vardı." dedi.

Jüri üyesi oyuncu Beren Saat ise festivale katılımın çok yüksek olduğunu, filmlerin de çok keyifli olduğunu ve film ekipleriyle birlikte izlediklerini anlattı.

Ödül kazanan filmler için oylamayı yaptıklarını bildiren Saat, "Ödüllere dair benim içim çok rahat. Pek çok ilk film vardı. Yeni yetenekler de bu seneden keşfolacaktır diye düşünüyorum. Benim için çok güzel bir haftaydı, güzel bir deneyimdi. Bazı dallarda gerçekten daha fazla tartıştık." diye konuştu.

"İnşallah daha çok filmimiz daha çok festivalimiz olur"

Oyunculardan Ahmet Gürsoy ise festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri, aileleri destekleyen bir festival. İnşallah daha çok filmimiz daha çok festivalimiz olur, ebediyen ilerlesin ve devam etsin isterim." dedi.

"Barselo" filminin yönetmeni Erdem Yener de festivalde olmanın çok güzel olduğunu, setten festivale geldiğini kaydetti.

"Erkenci Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar da filmi çekeli bir yıl olmasına rağmen düşünmediği gün olmadığını, filmi izlerken kalbinin ağrıdığını vurguladı.

Her genç oyuncunun hayalinin Antalya olduğunu belirten Tanlar, "Çok net söylüyorum, çok kendimden emin söylüyorum bunu. Gerçekten her oyuncunun hayal kurduğu yer burası. Benim için çok özel bir yerdi." dedi.

Sinema oyuncu Cengiz Bozkurt da 30 yıldır Antalya'ya gelip gittiğine işaret ederek, "Antalya Film Festivali bizim marka değeri olan en önemli festivalimiz. Çok uzun soluklu bir festival. Burada olmaktan çok mutluyuz. Genç yönetmenler ve meslek büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Birbirimize ancak burada zaman ayırabiliyoruz, proje konuşuyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ da bu sene Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izleme fırsatı bulduğunu ve çok mutlu olduğunu die getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Su dolu çukurdan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Su dolu çukura bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.