60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması Filmleri Açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler açıklandı. Belgesel Film Yarışması'nda 8, Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise 14 film yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim günleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul bu yıl Belgesel Film Yarışması için 8, Kısa Metraj Film Yarışması için 14 filmi seçti.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na gelen 56 başvuru arasından sekiz film seçkiye alındı. Serdal Doğan'ın yönettiği Anlatsam Film Olur; Nick Read ve Ayşe Toprak'ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu; İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın birlikte yönettikleri Eclipse; Ömer Gümüşer'in yönettiği Ege Güneşi; Münir Alper Doğan'ın yönettiği Felsefe; Nejla Demirci'nin yönettiği Kanun Hükmü; Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik ile Cenk Kaptan'ın yönettiği Sen Kimsin? bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA 14 FİLM YARIŞACAK

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 164 başvuru arasından 14 film seçkiye alındı. Yiğit Hepsev'in yönettiği Aç Karnına Çıkmayalım; Ekrem Ayhan Çakay'ın yönettiği Ben Süpermarket Değilim; Tuvana Simin Günay'ın yönettiği Dank; Can Merdan Doğan'ın yönettiği En Uzun Gece; Çağıl Bocut'un yönettiği Her Gün Biraz Daha Kolay; Abdullah Çeper'in yönettiği Kaç Gün Sürecek; Aziz Alaca'nın yönettiği Kruvasan; Sevgi Ortaç'ın yönettiği Küçük Buluntular; Tilbe Cana İnan'ın yönettiği Nasıl Kaybolunur; Doğan Belge'nin yönettiği Nehir; Yasemin Demirci'nin yönettiği Onun Kalesinde; Resmiye Emir'in yönettiği Sonunda, Ramazan Kılıç'ın yönettiği Tarihte Yaşanmamış Olaylar ve Şirin Bahar Demirel'in yönettiği Zarafet ve Şiddet Arasında festivalin Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmlerini oluşturuyorlar.

Kısa süre sonra açıklanacak ana jürinin değerlendirmesi sonucunda Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 60 bin TL değerinde En İyi Film Ödülü, 30 bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü; Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 30 bin TL değerinde En İyi Film Ödülü ve 20 bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü verilecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Anlatsam Film Olur / Serdal Doğan

Benim Adım Mutlu / Nick Read, Ayşe Toprak

Eclipse / İpek Kent, Efe Öztezdoğan

Ege Güneşi / Ömer Gümüşer

Felsefe / Münir Alper Doğan

Kanun Hükmü / Nejla Demirci

Mavi Kimlik / Burcu Melekoğlu, Vuslat Karan

Sen Kimsin? / Cenk Kaptan

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Aç Karnına Çıkmayalım / Yiğit Hepsev

Ben Süpermarket Değilim / Ekrem Ayhan Çakay

Dank / Tuvana Simin Günay

En Uzun Gece / Can Merdan Doğan

Her Gün Biraz Daha Kolay / Çağıl Bocut

Kaç Gün Sürecek / Abdullah Çeper

Kruvasan / Aziz Alaca

Küçük Buluntular / Sevgi Ortaç

Nasıl Kaybolunur / Tilbe Cana İnan

Nehir / Doğan Belge

Onun Kalesinde / Yasemin Demirci

Sonunda / Resmiye Emir

Tarihte Yaşanmamış Olaylar / Things Unheard Of - Ramazan Kılıç

Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel