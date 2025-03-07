42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı başladı: Kitapseverler yazarlarla buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. 7-23 Mart tarihleri arasında Ankara Hacı Bayrâm-ı Velî Camii ve İstanbul Fatih Camii meydanlarında düzenlenen fuar, geniş yayınevi katılımı ve zengin etkinlik programıyla kitapseverleri ağırlıyor.

Fuar boyunca yazar-okur buluşmaları, söyleşiler ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Geleneksel hale gelen bu organizasyon, dini, edebi ve kültürel eserleri keşfetmek isteyenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

YAYINEVLERİ FUARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Semerkand Yayıncılık Kurumsal Satış Sorumlusu Muharrem Bayır, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a verdiği röportajda, yayınevinin tasavvuf ağırlıklı yayınlar yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Semerkand Yayınları olarak tarih, kültür, edebiyat, çocuk ve gençlik yayınları dahil olmak üzere 11 farklı alt marka ile yayıncılık yapıyoruz. 1999 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği fuarlara kuruluşumuzdan beri katılıyoruz. Günümüzde yayıncılık dijital satış ve pazarlamaya evrilse de, kitap fuarları okuyucularımızla buluştuğumuz önemli bir platform olmaya devam ediyor. Özellikle artan ekonomik maliyetler nedeniyle yayınevleri için fuarlara katılım zorlayıcı hale geliyor, ancak Diyanet ve belediyelerin düzenlediği bu tür etkinlikler sektöre can damarı oluyor."

TURKUVAZ MEDYA YAYIN GRUBU'NDAN FUAR DEĞERLENDİRMESİ

Turkuvaz Medya Yayın Grubu Pazarlama ve Satış Müdürü Doğan Çelik ise fuarın yayıncılar için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Turkuvaz Medya Yayın Grubu bünyesinde 6 yayınevi bulunuyor. 600'den fazla eserimizle, özellikle çocuk yayıncılığı, tasavvuf ve çevre konularında yayınlarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayının bir geleneği olarak bu fuarda her yıl yer alıyoruz. İmza günlerimiz ve konferanslarımızla birlikte Nihat Hatipoğlu, Ekrem Demirli gibi yazarlarımız da okurlarıyla buluşacak.

Fuar, yayınevleri için yalnızca kitap satışı değil, aynı zamanda okurla birebir etkileşim kurarak onların geri bildirimlerini alma fırsatı sunuyor. Böylece, yayıncılıkta doğru yaptığımız şeyleri, gelişmesi gereken noktaları ve sektördeki yeni trendleri daha iyi takip edebiliyoruz."

KİTAP FUARLARI KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRİYOR

42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Türkiye'nin köklü yayınevleri ve yazarlarını kitapseverlerle buluşturarak, kitap kültürünü ve yayıncılık sektörünü güçlendirmeye devam ediyor. Organizasyon, okurların yeni çıkan eserleri keşfetmesine, yayınevlerinin sektördeki yenilikleri takip etmesine ve kültürel paylaşımın artmasına olanak sağlıyor.