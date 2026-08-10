33. Aspendos Festivali 12-26 Eylül'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 12 - 26 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl da zengin programıyla Aspendos Antik Tiyatrosu'nda opera ve balenin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Kazakistan'dan katılacak Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçılarının da yer alacağı festival programında, 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eser, 6 temsilde sahnelenecek. Tüm temsiller saat 21.00'de başlayacak.

Verdi'nin 'Attila' operasıyla açılıyor

Festivalin açılışı, 12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 21.00'de, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Giuseppe Verdi'nin görkemli operası Attila ile gerçekleştirilecek.

Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihi olayları güç, sadakat, intikam ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla yorumluyor. Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser; Verdi'nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.

Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu yapımda Attila'yı Şafak Güç, Odabella'yı Bilge Yılmaz, Foresto'yu Burak Pektaş, Ezio'yu ise Serhat Konukman seslendirecek.

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sahnelenecek eserin dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl'a, koreografisi Bader Çakan'a, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer'e ait.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyer yapımı olan Attila, Aspendos sahnesinde festivalin açılışına görkemli bir başlangıç yapacak.

Aşkın hikayesi 'Anna Karenina'

15 Eylül 2026 Salı akşamı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan "Anna Karenina" balesi, Lev Tolstoy'un ölümsüz romanını bale sanatının çağdaş yorumuyla izleyiciye sunacak. Aşk, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında sıkışan Anna Karenina'nın trajik hikayesini konu alan eser, güçlü dramatik anlatımıyla festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Giacomo Puccini ve Sergei Prokofiev'in eserlerinden oluşturulan müziklerin düzenlemesi ile orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas'ın üstlendiği, koreografisi ise Koreli koreograf Young Soon Hue'ya ait olan Anna Karenina, Young Soon Hue'nun neo-klasik yorumu ile sanatseverlerle buluşacak. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Dev sahne prodüksiyonuyla 'Carmina Burana'

19 Eylül 2026 Cumartesi ve 21 Eylül 2026 Pazartesi akşamları Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Carl Orff'un dünyaca ünlü sahne kantatı Carmina Burana sahnelenecek.

Talihin sürekli değişen döngüsünü merkezine alan Carmina Burana, aşkı, doğayı ve insan yaşamını güçlü koro bölümleri, çarpıcı ritimleri ve dinamik sahne yapısıyla yorumlayan, dünya müzik repertuvarının en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu solistler, bale ve modern dans topluluklarına eşlik edecek.

Volkan Ersoy'un sahneye koyduğu, koreografileri A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'a ait olan eserde orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarının bir arada kullanıldığı, yepyeni ve görkemli bir koreografik anlatım sahnede olacak.

Dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, Işık Tasarımı Mustafa Eski imzası ile solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile ' Koreografik Sahne Kantatı' olarak sanatseverlerle buluşacak.

Tarihin en ünlü gladyatörü 'Spartacüs' Aspendos'ta

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin Kapanışı "Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu" ile Gerçekleştirilecek.

33.Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 25 Eylül 2026 Cuma ve 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamları, Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği "Spartacus" balesiyle sona erecek.

1934 yılında kurulan ve Kazakistan'ın önde gelen sanat kurumları arasında gösterilen Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu, zengin repertuvarı ve uluslararası sanat etkinliklerindeki başarılı performanslarıyla dikkat çekmekte.

Bestesi Aram Haçaturyan'a, librettosu Nikolai Volkov'a, redaksiyonu Yuri Grigorovich'e, koreografisi ise Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev'e ait olan Spartacus, Roma İmparatorluğu'na karşı özgürlük mücadelesi veren ünlü gladyatörün destansı hikayesini konu alıyor. Güçlü dramatik yapısı, görkemli sahneleri ve etkileyici koreografisiyle eser, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne görkemli bir final yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı