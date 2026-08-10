Haberler

Şaka fotoğrafı Yargıtay'dan döndü: Hapis cezası onandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de iki üniversite öğrencisi, arkadaşlarının sosyal medya profil fotoğrafını şaka amaçlı otobüs durağına yapıştırdı. Mahkeme önce beraat kararı verdi ancak Yargıtay, bu eylemi 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçu kapsamında değerlendirerek kararı bozdu. Yeniden yargılamada sanıklara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu cezayı onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, arkadaşlarının fotoğrafını şaka amacıyla otobüs durağına yapıştıran sanıklara "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı.

Dava dosyasına göre, Çanakkale'de yurt arkadaşlarına şaka yapmak isteyen 2 üniversite öğrencisi, arkadaşlarının sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafının çıktısını alarak yurdun yakınındaki bir otobüs durağına yapıştırdı.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Fotoğrafının durağa yapıştırılmasına sinirlenen kişi, arkadaşlarından şikayetçi oldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, "suç işleme kasıtlarının bulunmadığını, arkadaşlarına şaka yapmak istediklerini" belirterek, beraat talebinde bulundu.

"Mağdur tarafından yayımlanan ve günlük kıyafetle çekilen fotoğrafın, başkalarının görmesi ve bilmesinin istenmeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği" kanaatine varan mahkeme, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

YARGITAY, YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU 

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sanıkların, mağdurun kişisel veri niteliğindeki fotoğrafını hukuka aykırı bir yöntemle ele geçirip, başkalarına yaydığına işaret eden Yargıtay, sanıklar hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan hüküm kurulmasını istedi.

YENİDEN YAPILAN YARGILAMADA SANIKLARA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılama yapan Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilen Yargıtay kararında, sanıklar hakkındaki mahkumiyette hukuka aykırılık görülmediği aktarıldı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Genç adam, yolda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü
Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası

Sezonun bombası patlıyor!
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Bu nasıl iş! İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı: Ne savcı ne polis, kimse T.C.'sine bakmadı

İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı, kimse T.C.'sine bakmadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu

Polise meydan okudu, ömrü boyunca unutamayacağı ceza yedi
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak

Uzun süredir beklenen düzenleme geçti! Maaşlar artacak