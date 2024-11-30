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21. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

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Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerindeki yazarla kitapseverleri buluşturdu. Onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar, kitapların insanı anlamak için bir ayna işlevi gördüğünü vurguladı.

21'inci Ankara Kitap Fuarı başladı

ANKARA - Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle ATO Congresium'da buluşturdu. Kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kemal Sayar'ın onur konuğu olarak katıldığı fuara, Azerbaycan büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan kültür ve merkezi halk danslar topluluğunun göstergesi ve Azerbaycan Opera sanatçısı Fidan Huseynova da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Kemal Sayar, kitabın zihin evresine, gönül evresini genişleten, insanı anlamak için ayna görevi kurduğunu belirterek, "Kitap, zihin evrenimizi, gönül evrenimizi genişleten bir şey. İnsanı anlamak için, kendimizi anlamak için başvuracağımız adeta bir ayna. Okuyan insan bildiği ezberleri unutur dünyayı yeni yeni biçimlerle görmeye başlar kendine bu organında olduğu gibi meydan okuma cesaretini gösterir. Dünyadaki bildik ezberlere meydan okuma cesaretini gösterir. Böylece kendi zihinsel evrini genişlettiği gibi dünyadaki tanışların, akrabaların da sayısını artırır. Size yüz yıl önce yazılmış bir romanı okurken, diyelim ki, Sen Petersburg'ün tanrı sokaklarına uzanırsınız, o insanların hayal dünyalarına ortak olursunuz, onlar gibi olmanın neye benzediğini anlarsınız. Dünyadaki empati devriminin, merhamet devriminin temel sacayağını kitapların oluşturduğu dile getirilir" açıklamasında bulundu.

"Kitap kötülüğe meydan okuma cesareti verir"

Sayar, 'Tom Amcanın Kulübesi' kitabından da örnekler vererek, "Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğe son veren yasalar, Tom Amcanın Kulübesi adlı küçücük bir kitap sayesinde olmuştur. Tom amcanın kulübesi kitabını okuyan beyazlar o zamana kadar acı çeken Afrikalı Amerikalıları veya işte daha tercih edilmeyen ifadeyle zencilerin problemini anlamışlardır. Bizim yakınımızda meğerse bu kadar büyük acı çeken insanlar varmış demişlerdir. O zaman kitle iletişim araçları yaygın olmadığı için ancak bir romanla haberdar olabilmişlerdir. Dolayısıyla aslında iyi kitaplar okumak bizi iyi insanlar da yapar. Kötülüğe meydan okuma cesareti verir. Bildiğimiz ezberleri ve baskı mekanizmalarını sorgulama cesareti verir. Bildiğimiz ezberleri ve baskı mekanizmalarını sorgulama cesareti verir. İyi insan olmanın yolu iyi okur olmaktan da geçer. Dolayısıyla her kitap fuarı ruhlarımız için, zihinlerimiz için, dimağlarımız için bir ziyafettir" ifadelerini kullandı.

"Aradığım Kitapları rahatlıkla bulabiliyorum"

Fuarı ziyaret etmek için gelen Nihal Sariç ise, isteği kitapları bulduğunu, kendi dönemine yakın kitapları ve akıcı olan kitapları önem verdiğini söyleyerek, "Genellikle kendi dönemime ait yeni yakın dönemdeki kitapları tercih ediyorum. Akıcı olmasını özellikle de önem veriyorum. Aradığım Kitapları rahatlıkla bulabiliyorum" şeklinde konuştu.

21. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA BAŞER - Kültür Sanat
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