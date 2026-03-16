2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu.

Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende En İyi Film Ödülü One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmine gitti.

En İyi Film

One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley"Hamnet"

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan , "Sinners"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Madigan, "Weapons"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sean Penn, "One Battle After Another"

Yönetmenler

Paul Thomas Anderson , "One Battle After Another"

Uyarlanmış senaryo

"One Battle After Another," Paul Thomas Anderson

Orijinal senaryo

"Sinners", Ryan Coogler

Belgesel filmler

"Mr. Nobody Against Putin"

Kısa Belgesel

"All the Empty Rooms"

Animasyon filmi

"KPop Demon Hunters"

Animasyon kısa filmler

"The Girl Who Cried Pearls"

Görüntü Yönetmenliği

"Sinners," Autumn Durald Arkapaw

Kostüm tasarımı

"Frankenstein," Kate Hawley

Film kurgusu

"One Battle After Another," Andy Jurgensen

Uluslararası Filmler

"Sentimental Value" (Norway)

Canlı aksiyon kısa film

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Makyaj ve saç tasarımı

"Frankenstein," Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey

Orijinal müzik

"Sinners," Ludwig Göransson

Yapım tasarımı

"Frankenstein"

Görsel Efektler

"Avatar: Fire and Ash"