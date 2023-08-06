Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Harem' ile başladı. Festival kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin eserleri ile Hindistan ve İspanya'dan dans topluluklarının performansları da sergilenecek.

20. Uluslararası Bale Festivali başladı

Harem balesi, büyük beğeni kazandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Harem' ile başladı.

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Harem' ile başladı.

Klasik Türk Müziği eşliğinde muhteşem kostümleri ve dansları ile Merih Çimenciler'in yönetmenliğindeki iki perdelik eser; kudüm, ney, keman, kanun ve piyanonun eşliğindeki müziklerle, Dede Efendi ve Hacı Arif Bey'in en güzel klasik besteleri eşliğinde sahnelendi. Osmanlı-Türk kültürünün bale ile anlatıldığı ve Dünya'nın birçok sahnesinde seyirciyle buluşan, Türkiye'de de gittiği tüm illerde sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılanan 'Harem' balesinin dekor ve kostümü Alexander Vasilliev'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait.

Eser, Kemal adlı bir delikanlının Valide Sultan'a getirdiği bir mesajla başlarken; aşk, sevgi, fedakarlık, entrika ve iktidar mücadeleleri ile örülü bir Topkapı Saray hareminin hikayesinin anlatıldığı temsil, Bodrum'da büyük beğeni kazandı.

Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin bale toplulukları tarafından sahnelenecek üç büyük bale eseri ile festivale Hindistan ve İspanya'dan katılan dans topluluklarının etnik ve modern dans performansları Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerin karşısında olacak.

Festival çerçevesinde 8 Ağustos Salı günü İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 'Notre Dame'ın Kamburu', 11 Ağustos Cuma günü Hindistan Dans Tiyatrosu'nun 'A Passage to Bollywood', 13 Ağustos Pazar günü 'İspanyol Flamenko Dans Topluluğu'nun sergileyeceği 'Woman By Aarn Vivancos', 16 ve 17 Ağustos'ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Don Kişot' adlı temsili Bodrum'da sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Bodrum Bale Festivalimizin 20'incisini düzenliyoruz. Sanatın, kültürün ve turizmin iç içe girdiği bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla dolu dolu bir festival oluyor. Biletlerimiz bitmek üzere, tükenmek üzere. Bu sene 20'inci yıl münasebetiyle 5 ayrı dans disiplininden eser koyduk. Sergilendiği her akşam kapalı gişe oynayan 20 yılı aşkındır sergilenen Harem balemizle başlıyoruz. İnşallah harika bir festival geçireceğiz. Turizm ve sanatın birbirini desteklemesine çok önem veriyoruz. Geçen sene Aspendos'ta yaptığımı temsillerin yüzde 70'ini yabancı turistler oluşturuyordu. Ülkemizin tanıtımı konusunda bu çok önemli ve Türk sanatçısının ne kadar üst düzey sanat icra ettiğini ispatlamak açısından bizim için çok değerli" diye konuştu.

Festivalin ilk temsiline Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever katıldı.