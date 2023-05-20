'15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali' Konya'da Başladı

Konya'da düzenlenen "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" başladı. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kosova, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerin tiyatro grupları da yer alacak. Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.

Konya'da "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalin açılışında, festival yapmak için öncelikle şehrin sahnelenen bütün oyunlara sahip çıkmasının önem taşıdığını söyledi.

Türkçenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Devlet Tiyatrosu, Türkiye'nin her yerinde hem oyunlar hem festivaller hem buluşmalar düzenliyor. Neredeyse 12 ay hiç durmadan kamyon tiyatrosundan nöbetçi tiyatroya kadar, açık hava yaz oyunlarına kadar, antik tiyatrolardaki gösterilere kadar Türkiye'nin her yerinde ayak basmadığımız yer yok. Bu festival de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü himayesinde ve Konya Devlet Tiyatromuzun çok değerli çalışanlarıyla yürütülmektedir."

Vali Vahdettin Özkan ise Konya'da böyle sanatsal bir faaliyetin icra edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, tiyatronun kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması açısından son derece önem taşıdığını ifade etti.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz da ortak dilin sanat yoluyla bir kez daha Konya'da "bin nefes bir ses" olarak buluşup birleştirdiğini kaydetti.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Saklı Gün"ü sahnelediği festivalde, Ankara ve Erzurum Devlet tiyatroları da oyunlarını seyirciyle buluşturacak. Kazakistan "3. Richard" ve "Tekeburkak", Kosova "Sığıntılar", Azerbaycan "Ana Kaz", İran "Birkaç Gün Önce" adlı oyunlarla festivale katılacak.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.