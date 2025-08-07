13'üncü Sinemasal Film Festivali Başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 4-17 Ağustos tarihleri arasında 4 farklı ilde düzenlenecek olan 13'üncü Sinemasal Film Festivali ile on bin çocuk, genç ve yetişkine sinema deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini, sinema ile tanıştıran dernek, bu sene 13'üncüsünü düzenlediği Sinemasal Film Festivali'nin son etabı için yola çıktı. 2013'ten bu yana Türkiye'nin 77 farklı ilinde 5.5 milyon çocuğun ve gencin geleceğine sanat aracılığıyla katkıda bulunan dernek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 10 bin çocuğa daha gerçek sinema deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmak ve sürdürülebilir yöntemlerle 'Sanata Erişimde Fırsat Eşitsizliği' sorununu en azından sinema alanında tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği, 4-17 Ağustos tarihlerinde Konya, Burdur, Kırklareli ve Edirne illerinde gerçekleşecek olan 13'üncü Sinemasal Film Festivali ile 81 il hedefine ulaşarak gezici film festivali misyonunu tamamlayacak.

Uluslararası arenada 20'den fazla prestijli ödül alan Sinemasal Kurucusu Enes Kaya, milyonlarca insanda farkındalık yaratan uzun soluklu bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek herkesi Sinemasal'ın bu son gezici festivaline davet etti.

Çocukların sanatla buluşabilmesi adına 2013'ten bu yana gezici sinema festivalleri düzenleyen Sinemasal, 2026 yılında Kapadokya merkezli 3 yeni proje başlatacak. Bu kapsamda bir bienal, bir uluslararası film festivali, bir de dijital platformda dizi projesi hayata geçirilecek.

13'üncü Sinemasal Film Festivali detaylarını sinemasal.org internet sitesinden ve instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Festivalin genel katılıma açık etkinlik takvimi ve mekanları şöyle sıralandı:

"09 Ağustos Cumartesi Konya Akşehir Açık Hava Tiyatrosu

"10 Ağustos Pazar Burdur Karamanlı Festival Alanı

"12 Ağustos Salı Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi

"13 Ağustos Çarşamba Edirne Yıldırım İbrahim Acar Spor Tesisleri"