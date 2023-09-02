Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'nin, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali başladı. Festival, kültür, sanat, edebiyat, sinema, tiyatro, panel, atölye, imza günü, konser etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor.

Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'nin, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında organize edilen 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali başladı. Festival, kültür, sanat, edebiyat, sinema, tiyatro, panel, atölye,imza günü,konser etkinlikleriyle yarın da dahil olmak üzere sabahtan akşama

sürecek.

İzmir Karaburun'da 1998 yılında bir grup 'Börklüce Dostu'nun başlattığı; şimdiye dek 12 kez düzenlenen şiir dinletisi ve söyleşilerle anılan etkinlik, ilk kez 4 güne yayılan bir festivale bu yıl dönüştü. "Barış, Yine de Barış" temasıyla yola çıkan festivalde, söyleşi, panel, şiir ve

müzik dinletileri, imza günleri, konserler, sergiler, el sanatları-tiyatro atölyesi ve tiyatro gösterisi, yaratıcı drama gibi etkinlikler yer alıyor.

ESKİ KARABURUN CEZAEVİ ALANINA, BÖRKLÜCE MUSTAFA KÜLTÜR MERKEZİ…

Festivalin açılış konuşmasında konuklara seslenen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye olarak satın aldıkları eski Karaburun Cezaevi Alanı'nda Belediye Hizmet Binası ve Börklüce Kültür Merkezi yapacaklarını; hazırlık proje çalışmalarının tamamlandığı

belirterek, "Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) kapsamındaki ilçemizde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaburun Merkez planlarının netleşmesi ardından temeli atacağız. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da temel atma töreni davetimizi halkımız adına ilettim.

Kendileri katılacaklarını beyan ettiler. İleride Börklüce Mustafa Festivali etkinliklerimizi de kentimize yeni kazandıracağımız bu merkezde yapacağız" dedi.

Börklüce Mustafa Derneği Başkanı Berna Kocaboz Öztürk ise, Börklüce'nin, adına yakışan bu festivalin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreçte, dinletilerden festivale evrimle sürecinde 1998'den bu yana emeği olan isimleri tek tek anons ederek, katılımcıların alkışları arasında

'Teşekkür Belgesi' takdim etti.

SÖYLEŞİ, ŞİİR VE MÜZİK…

Festivalin ilk söyleşi etkinliği ise Karaburun Belediyesi Basın Müşaviri Gazeteci Mahir Dinç moderatörlüğünde, CHP Eski PM Üyesi ve Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Özkan Yıldız ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek katılımıyla, "Börklüce İsyanı ve Geleneğinden Günümüze" başlığı altında yapıldı. Siyaset Sosyologu Yıldız, Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa'nın toplumdaki etkilerini; tarih eğitimi alan Seyrek ise, isyanların dünden bugüne yansıyan farklılık ve benzerliklerini tahlil etti.

Söyleşi ardından Özgür Tiyatro'dan Özgür Başkaya, Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'ndan şiirler seslendirdi. Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım Geniş Merdiven Orkestrası ile türküler ve şarkılar söyledi.

FUAR, TATİL VE HAFTA SONU İÇİN ADRES…

Festivalin Barış Günü'ne denk gelen 1 Eylül'de de 'Kadın' başlıklı bir program katılımcılarla buluştu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, "Kadın Yaşam Özgürlük"; Melda Yaman, Emel Yuvayapan ve Delal Yatçı ise "Sinema ve Kadın" panelinde konuklara seslendi. Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım Geniş Merdiven Orkestrası, Latif Tiftikçi anlatıcılığında, saat 20.00'da Karaburun Meydan'da Nazım Hikmet Şeyh Bedrettin Destanı'ndan "Bedrettin Oratoryosu" konseri; saat 21.00'de ise Yasemin Göksu Konseri gerçekleştirildi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için kente gelenler, 'Eylül Tatili'ni sevenler ve okulların açılmasından önceki son haftaları değerlendirmek isteyen günübirlikçi tatilciler için de, 1.Börklüce Kültür Sanat Festivali, 3 Eylül Pazar (bugün) akşamına dek zengin renkli etkinliklerle Yarımada'nın kalbinin attığı yer olacak.