Kraliyet Prens Philip'i son yolculuğuna uğurladı! İşte törenden dikkat çeken detaylar

Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni gerçekleşti. Törende Prens'in dört çocuğu cenaze aracının yanında yürürken, isteği üzerine Prens'e sade bir tören düzenlendi. Öte yandan Prens Harry ve William törende hiç yan yana gelmedi. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise ikinci bebeğe hamile olduğu için törene katılmadı.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni bugün Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleşecek. Törende Prens Philip'in dört çocuğu Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne cenaze aracının yanında yürüyecek olup, Prens Philip'in isteği üzerine sade bir tören düzenlenecek. BBC'nin aktardığı habere göre Prens'in cenazesi armasının bulunduğu kişisel bayrağına sarılacak. Bayrakta ise İngiliz unvanlarından Yunan kökenine dair Prens'in hayatına dair unsurlar yer alıyor.

İngiltere'de yürürlükte olan koronavirüs kuralları uyarınca, Kraliyet Ailesi üyeleri cenaze töreninde aynı evde yaşadıkları diğer aile bireyleriyle birlikte oturdu. Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry, şapelin içinde karşılıklı oturdu. Prens Harry, tek başına otururken, Prens William'ın yanında ise eşi Katherine Middleton yer aldı.

PRENS WILLIAM İLE HARRY YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Törende Prens William ile Harry törende yan yana yürümeyecek. Aralarına kuzenleri girecek olan ikilinin arasında, törenin başından sonuna kadar halaları Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips bulunacak. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise ikinci bebeğe hamile olduğu için törene katılmayacak. Doktorunun ABD'den seyahate izin vermediği için törene gidemediği söylense de Oprah Winfrey röportajında aileye yönelttiği sert eleştirilerden dolayı gelmediği düşünülüyor.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan törene dair detaylar gelmeye başlarken tüm dünya da gözünü Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Kilisesi'ne çevirdi. Törene siyah ciple geldiği görülen ve basının odaklandığı isimlerin başında gelen Cambridge Düşesi Kate Middleton da ölüm haberinin ardından ilk kez görüntülendi.

KRALİÇE'NİN İNCİLERİNİ TAKTI

Üç çocuk annesi Kate, cenaze töreni için eşi Prens William ile Windsor'a giderken siyah bir yüz maskesi ve dantel duvaklı bir şapka tercih etti. Fotoğrafları çekilen Kate Middleton'ın Kraliçe'nin incilerini de taktığı dikkat çekti. Kraliçe'nin kendi koleksiyonundan Japon İnci Gerdanlık Kolyesi, bir zamanlar Kate'in merhum kayınvalidesi Prenses Diana tarafından 1982'de Hollanda için düzenlenen bir devlet ziyafetinde takılmıştı.

Öte yandan arabanın arka koltuğunda görüntülenen Kate Middleton, Kraliyet ailesine girdiğinden günden bu yana bugün ilk kez böylesi büyük bir cenazeye katılacak.

CENAZEYE 730 PERSONEL KATILACAK

Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenazesine silahlı kuvvetlerin 730 personeli katılacak. Cenaze töreninin gerçekleşeceği St George's Kilisesi'ne ise Covid kuralları gereği yalnızca 30 kişi katılacak. Törene katılacak 30 kişi koronavirüs önlemleri dahilinde maske takacak ve sosyal mesafe kullarına uyacak. Kraliçe ise koltuğunda tek başına oturacak. Prens Phillip'in tabutunu St George Şapeli'ne özel bir Land Rover taşıyacak. Törene katılacak olan isimler, askeri üniforma değil madalyaların taşındığı resmi kıyafetler ya da günlük elbiseler giyecek.