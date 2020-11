KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, KPSS önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor: Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

ÖRNEK:

KPSS Puanı = 70 +30 [ 2 (ASP – X ) – S]/ [2 ( B – X )] – S

KISALTMALAR

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS'Yİ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR? KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

KPSS'de kaç nete kaç puan geleceği sorusu birçok faktöre göre değişiklik gösterirken bunların başında standart sapma, soruların zorluğu veya kolaylığı , sınava girenlerin genel başarı durumu , 0,5 net kuralı gibi etkenlerden dolayı ortalama olarak hesaplanıyor.

Bu puanlar yüzde 100 olarak doğruluk payı vermiyor. Ayrıca KPSS türüne göre net ve puan hesaplamaları farklılık gösteriyor. Bu bağlamda aşağıda KPSS Lisans, Ön Lisans ve Lise net puan hesaplamasını paylaşıyoruz...

ORTA ÖĞRETİM – LİSEP 94

48 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

73 NET 85 PUAN

85 NET 90 PUAN

KPSS ortaöğretim/lise düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 48 net yapmaları gerekmektedir.

KPSS ÖN LİSANS P 93

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS Önlisans düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 35 net yapmaları gerekmektedir.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET70 PUAN

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN

KPSS Lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir.

KPSS KONU DAĞILIMI

Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm %50 - Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2) Sayısal Bölüm %50 - Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12

b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5

c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı %5

b) Anayasa %5

c) İdare %5

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

2020 KPSS ÖNLİSANS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.

KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.

KPSS ORTAÖĞRETİM'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM, ''Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.'' şeklinde konuya açıklık getirirken 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek.