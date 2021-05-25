KPSS ne zaman 2021? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru tarihi

KPSS başvuru tarihleri ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı. Bu noktada "KPSS ne zaman 2021? KPSS başvuru ücreti ne kadar?" Soruları gündemde araştırılmaya başladı. 2021 KPSS başvuru tarihi ile ilgili merak edilenler...