KPSS ne zaman 2021? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru tarihi
KPSS başvuru tarihleri ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı. Bu noktada "KPSS ne zaman 2021? KPSS başvuru ücreti ne kadar?" Soruları gündemde araştırılmaya başladı. 2021 KPSS başvuru tarihi ile ilgili merak edilenler...
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu.
KPSS NE ZAMAN 2021?
2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?
Başvuru ücretleriyle ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Başvuruların başladığı gün ÖSYM AİS sayfasında ücret belirtilecek aynı zamanda ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.
KPSS 2021 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.