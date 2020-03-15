Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü - Haber
Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Kos, Güncel

Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda mahsur kalan 14 Türk ve 1 Kolombiya vatandaşı bugün yapılan özel bir feribot seferi ile Bodrum'a getirildi.

15.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:00
Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda mahsur kalan 14 Türk ve 1 Kolombiya vatandaşı bugün yapılan özel bir feribot seferi ile Bodrum'a getirildi.

Türkiye'nin koronavirüs (kovid-19) salgını görülen ülkeler için aldığı önlemler kapsamında, geçen cuma günü yapılması gereken Kos- Bodrum feribot seferleri alınan tavsiye kararına uyularak yapılmadı. Feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Bodrum'da 35 Yunan vatandaşı, Kos'ta da bulunan 14 Türk ve 1 Kolombiya uyruklu vatandaş mahsur kaldı. Sabah saatlerinde özel sefer yapan 'Fahri Kaptan 3' isimli feribot, 35 Yunan yolcu ile birlikte Bodrum'dan Kos adasına hareket etti. Yunan yolcuları Kos adasına bırakan feribot 14 Türk yolcu ve 1 Kolombiya uyruklu yolcuyu alarak Bodrum'a döndü. Feribottan tek tek indirilen yolcular Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Termal kameralarla kontrol edilen yolcular gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı. Bodrum Gümrük Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alınırken, feribot gelmeden önce ve yolcuların gümrük sahasından ayrılmasının ardından dezenfekte işlemi yapıldı.

YUNAN ADALARI'NA YAPILAN SEFERLER DURDURULDUBodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlerı söyledi:  "Resmi olarak Bodrum'dan Yunanistan'a yapılan seferlerde kısıtlama ve iptal söz konusu değil. Biz insiyatif kullanarak dünyadaki yayılımı da göz önüne alarak seferleri durdurma kararı aldık. Fakat Bodrum'da ve karşı tarafta mahsur kalan yolcular vardı. Buradan oraya ve oradan buraya yolcuları getirmek için özel bir sefer düzenledik. Bugün saat 13.00 civarında burdan 35 yolcu ile hareket ettik. O yolcuları karşı tarafa bıraktık. Aynı şekilde saat 14: 00 civarı 15 vatandaşımızı alıp geri getirdik. Bugün itibarıyla seferler durmuş vaziyette. Bundan sonra ucu açık bir şekilde seferlerin ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Resmi olarak gerekli mercilerimiz alınacak kararları, tedbirleri, uygulamaları tarafımıza ulaştıracaklardır ve bizde buna göre hareket edeceğiz" dedi.Kos'dan dönen Ahmet Baykal, "Feribottan teker teker indirildik. Önce termal kameradan, ardından sağlık kontrolünden geçtik. Kos'da restoranlar, kafeler ve birçok işletme kapalı. Biz orada seferler iptal edilince 2 tam gün ve yarım gün kaldık" dedi.

Yolcu Mert Elbirliler ise Kos'da şüpheli bir vaka olduğunu ve bunun üzerine her yeri kapattıklarını ifade etti. Sağlık kontrollerinin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen Elbirliler, sağlık ekiplerinin 14 gün boyunca kimseyle görüşmeyin uyarısında bulunduklarını belirtti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Haber
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Hande Soral Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Radamel Falcao Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:17:31. #1.15#