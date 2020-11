Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Asım Cenani için Cerrahpaşa'da anma

Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Asım Cenani için ÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi.

Tıp camiasında genetik ve tıbbi biyoloji alanının öncüsü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani, koronavirüs nedeniyle 21 Kasım günü 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenani için bugün, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Dekanlık binası önünde anma töreni düzenlendi. Törene Cenani ailesinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, öğrencileri ve sevenleri de katıldı.

"ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Anma töreninde konuşma yapan İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Burada çok önemli bir ismi, Asım Cenani hocamızı ebediyete yolcu etmek için bir aradayız. Kendisine Allah'tan rahmet dilerken, burada yetiştirmiş olduğu öğrenciler, hekimler ve biz tıp camiası olarak onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu,

"DOĞDUĞUM ÜLKEYE HİZMET EDECEĞİM DEDİ VE ALMANYA'DAN DÖNDÜ "Prof. Dr. Cenani ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını kaydeden Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ise, "Tabii herkes yurt dışından dönüyor. Ama hocamız iyi bir pozisyondayken dönüyor. Bu çok önemli bir şey. Vatan aşığı, Türkiye aşığı birisiydi. Eşi de Alman olmasına rağmen, "Ben doğduğum ülkeye hizmet edeceğimö diye dönüyor. Bu çok önemli. İyi bir bilim insanıydı ve çalışkandı. Çoğu arkadaşımızın şartlar gereği muayenehanesine gittiği dönemde muayenehaneye gitmeyen, Cerrahpaşa'dan hiç ayrılmayan, üstüne bir de tıbbi biyolojik bilimler kurarak bugün çok iyi merkezlerde çalışan, çok kıymetli öğrenciler yetiştiren bir hocamızdı" dedi.

"BU DÖNEMİN MEVLANASI, BİRUNİSİYDİ"Yüksel, "Kalbini bilime, akla, fenden tarafına koyan ve herkese eşit davranan, yeteneği düzeyinde onları herkesin açan, herkese kucak açan bir insandı. Aslında bu dönemin Mevlanası aynı zamanda Birunisiydi. Asım hoca, herkese kendi düzeyinde Vizyon veren, ön açan, ona yardım etmek için, Türkiye'ye faydası olması için elinden geleni yapan birsiydi. Belki vurgulamak gerekir, ben ona aşık oldum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İÇİN BİR BABA GİBİYDİ"Prof. Dr. Asım Cenani'nin hayatını kaleme alan Doç.Dr. Yelda Tarkan Argüden de, "Hepimiz için bir hocadan çok daha öte bir insandı. Hepimiz için bir baba gibiydi. Onun için bugün ailemizi kaybettik. Babamızı uğurlamak için toplandık. Biyografisini hazırladık. Hocamız için hissettiğimiz her şeyi yazdım" diye konuştu.

"OĞLU OLMAKTAN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"Asım Cenani'nin oğlu Kaya Cenani da "Oğlu olmaktan her zaman gurur duydum. Her zaman da duymaya devam edeceğim. Tıp dünyası için ne anlama geldiğini buradaki insanlar çok güzel anlattılar. Daha söylenecek çok fazla şey var. Kelimelere, cümlelere sığmaz. Çok değerli bir insandı. Değdiği herkese iyiliği dokundu. Ben son 2 gündür hiç tanımadığım insanlardan mesajlar aldım. Benim bile bilmediğim birçok kişiye iyiliği dokunmuş. Mekanı cennet olsun" dedi.

BAKAN KOCA DA ÖĞRENCİSİYDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenani'nin vefat haberini sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile vermişti. Koca mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum"

