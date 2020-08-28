Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
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Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

Eğitim Sen tarafından yapılan son açıklamaya göre, 96 okulda daha koronavirüs vakası ortaya çıkmasıyla, salgının görüldüğü okul sayısı 176'ya yükseldi.

Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
28.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:39

Yapılan tüm uyarılara rağmen seminerlerin yüz yüze yapılması sebebiyle koronavirüs görülen okul sayısı bir günde iki katına çıktı. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, bugün 96 okulda virüs tespit edilmesiyle,koronavirüs vakasına rastlanan okul sayısı 176'ya yükseldi.

EĞİTİM SEN'DEN AÇIKLAMA

"Geride bıraktığımız hafta 21 Eylül'de okulların açılması için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve eğer önlemler alınmazsa sonuçlarının ne kadar olumsuz olabileceğini gözlemleme olanağı verdi" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Pek çok ilden ve ilçeden Covid-19 tanısı konulan veya şüphesi bulunan eğitim emekçilerine ait bilgiler merkezimize gelmeye devam etmektedir. Yayınlanan okul isimleri Pazartesinden bu yana okulda bulunan arkadaşlarımızdan tanı konulan veya temaslı çalışanların bulunduğu okullardır" denildi. Eğitim Sen, vakaların görüldüğü okulları da il il açıkladı. Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34'ken, önceki gün bu sayıya 46 okul daha eklenmiş, böylece Covid-19 görülen okul sayısı 80'e yükselmişti.

Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

"OKULLAR KORUNAKSIZ"

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Uzun bir aradan sonra okullarına dönen öğretmenler mesleki çalışmalarını bugün zihinlerinde yanıtlanmamış pek çok soruyla tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 21 Eylül'de okulların açılması için hangi önlemlerin alınması gerektiği ve eğer önlemler alınmazsa sonuçlarının ne kadar olumsuz olabileceğini gözlemleme olanağı verdi. Bu hafta ayrıca, bizlere "her olasılığa hazırız" algısı oluşturmaya çalışan MEB'in aslında ne kadar hazırlıksız ve plansız olduğunu da gösterdi. Okulların salgına karşı ne kadar korunaksız ve savunmasız olduğunu bizzat yaşayarak deneyimledik.

"OKULLARI GÜVENLİ VE TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞ ŞEKİLDE AÇMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

"UNICEF gerekli önlemler alınarak okulların açılması için tüm ülkelere çağrıda bulunmaktadır. Dünya genelinde 463 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişimi hiç yok. Salgın en çok da yoksullar ve dezavantajlı gruplar için yaşamı olabildiğince zorlaştırmaktadır. Okulların açılması için salgınla tam anlamıyla mücadele edilmeli, alınması gereken tüm önlemler eksiksiz alınmalı ve öğrenciler okulları ile buluşmalıdır. Okul öğrencinin yüzünün güldüğü, oyun oynadığı, bu karanlık günlerde yalnız olmadığını hissettiği, içerisinde kendini güvende hissettiği sığınağıdır. Okul öğrencinin dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrendiği ve salgını birlikte aşabileceğimize olan inancını artıran evidir. Bu anlamda okulları güvenli ve tüm önlemler alınmış şekilde açmak ortak sorumluluğumuzdur."

Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

"ORTAK AKIL, BİLİMSEL ÇALIŞMA VE GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL MUTABAKATTIR"

"Eğitim Sen, taşıdığı tarihsel sorumluluk ve öğrencilerimize, eğitim emekçilerine ve halkımıza karşı sorumluluğu gereği MEB'i ve siyasi iktidarı alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda uyarmaktadır ve bunu da sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha ifade ederiz ki salgınla mücadele edebilmek ve okulları güvenle açabilmek için ihtiyacımız olan; ortak akıl, bilimsel çalışma ve güçlü bir toplumsal mutabakattır."

EĞİTİM SEN'İN AÇIKLADIĞI OKULLARIN İSİMLERİ

Adana Ceyhan İlçe MEM

Adana Seyhan Mümine Hatun Anaokulu

Adana Sarıçam Ç.Ü. Anaokulu

Adana Seyhan Beyazıt O.O.

Adana Seyhan Fatih Terim A.L.

Adana Yüreğir Tuğrulbey O.O.

Ağrı Hamur İlçe MEM

Amasya Merkez İlyas Köyü İ. Ö. O.

Amasya Merkez Cumhuriyet Ortaokulu

Amasya Merkez Kayabaşı İ. Ö. O.

Amasya Merzifon TOKİ O.O.

Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy İ.O.

Ankara Mamak Misket İ.O.

Ankara Sincan Altınordu Layika Akbilek İ.O.

Ankara Sincan Selahattin Akbilek A.L.

Ankara Etimesgut Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk AİHL

Ankara Mamak 29 Ekim O.O.

Ankara Mamak Abidin Paşa MTAL

Ankara Yenimahalle Alparslan A.L.

Antalya Kaş Kınık O.O.

Antalya Kaş Kınık İ.H.L.

Antalya Muratpaşa Güzeloluk A.L.

Antalya Kemer Beldibi İ.O./O.O.

Antalya Konyaaltı Akdeniz A.L.

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL

Antalya Muratpaşa Emel Sevgi Taner İ.O.

Antalya Kepez İsmail İltemir İ.O.

Antalya Kepez Prof. İhsan Koz İ.O.

Aydın Efeler Mimar Sinan MTAL

Aydın Efeler Av. Cevat Aldemir O.O.

Aydın Efeler Halide Hatun İ.O.

Aydın Nazilli Mehmet Akif Ersoy A.L.

Balıkesir Edremit Avcılar O.O.

Bartın Kozcağız Ç.P.L.

Bartın Merkez Cumhuriyet A.L.

Batman Merkez Fatih A.L.

Batman Merkez Telekom Anadolu Lisesi

Batman Merkez Sosyal Bilimler Lisesi

Batman Gerçüş Koçaklar O.O.

Çanakkale Ayvacık İ.H.O.

Denizli Tavas Zeybekler A.L.

Diyarbakır Yenişehir Rekabet Kurumu A.L.

Diyarbakır Yenişehir Merkez AİHL

Diyarbakır Karapınar Ahmedi Hani A.L.

Diyarbakır Kayapınar Nafiye Şevki Cizrelioğlu O.O.

Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.

Düzce Akçakoca Atatürk O.O.

Erzincan Merkez Demirkent Atatürk İ.O.

Eskişehir Odunpazarı Halk E.M.

Giresun Bulancak Sabiha Özdemir Anaokulu

Hakkâri Merkez Karşıyaka İ.O.

Iğdır Mareşal Fevzi Çakmak O.O.

Isparta Şehit Mustafa Gözütok O.O.

Isparta Süleyman Demirel Anaokulu

İstanbul Bağcılar İstiklal İ.O.

İstanbul Beşiktaş Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim O.

İstanbul Beyoğlu Fındıklı M.T.A. L.

İstanbul Eyüp Şehit Öğretmenler O.O.

İstanbul Sultanbeyli Sultan Alparslan M.T.A.L.

İstanbul Şişli RAM

İstanbul Ümraniye Evliya Çelebi MTAL

İzmir Buca Çakabey İ.H.O.

İzmir Bornova Şehit Ali Güner Yeşilbağ İ.O./O.O.

İzmir Kemalpaşa Armutlu Veli Üzümcü İ.O.

Kilis Hürriyet İ.O.

Kilis Merkez Nar Taneleri Anaokulu

Kilis Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Kocaeli Darıca Fen L.

Kocaeli Darıca Dede Korkut İ.O.

Kocaeli Çayırova Çayırova O.O.

Kütahya Merkez Mehmet Akif İnan O.O.

Kütahya Merkez Aysel Selahattin Erkasap S.

Kütahya Merkez Seyitömer ÇPL.

Kütahya Tavşanlı Moymul O.O.

Kütahya Tavşanlı İbni Sina M.T.A.L.

Kütahya Tavşanlı Nazmi Sarı İ.O.

Malatya Battalgazi Türk Telekom O.O.B.L.

Malatya Battalgazi Türkiyem O.O.

Malatya Yeşilyurt Gazi Lisesi

Malatya Yeşilyurt Feyzullah Taşkınsoy O.O.

Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka O.O.

Malatya Yeşilyurt Vali Galip Demirel O.O.

Malatya Yeşilyurt Toki O.O.

Mardin Kızıltepe Yolaldı İ.O.

Mersin Akdeniz RAM

Mersin Yenişehir Yenişehir İ.O.

Muğla İl MEM

Sakarya İl MEM

Sakarya Adapazarı İlçe MEM

Samsun Vezirköprü Oymaağaç İ.O.

Sinop Türkeli M.T.A.L.

Tokat Merkez Yeşilırmak İ.O.

Urfa Haliliye Osman Ertüren O. O.

Urfa Karaköprü İMKB İ.O.

Urfa Siverek Mehmetçik İ.O.

Van İpekyolu Zaferler İ.H.O."

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