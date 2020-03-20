Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Haber
Koronavirüs, Karaöz, Sağlık

Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

20.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:22
Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde bir labaratuvar işleten Dr. Kongcheng Wu, koronavirüs taşıyan 7 yaşlı hasta üzerinde kök hücre tedavisini denediğini ve yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı. Ölümcül virüs için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söyleyen Wu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hastaların akciğerlerinde ağır solunum problemleri ve bunaltıcı iltihaplanma geliştiğini dile getirdi.

Kemik iliği ve göbek kordonundan alınan kök hücreler hastalara damar yoluyla verildi. Hasarlı dokuyu onarmaya yardımcı olan kök hücre tedavisiyle binlerce insanın hayatının kurtulabileceğini aktaran Wu, hastaların birkaç gün içinde tam olarak iyileştiğini vurgulayarak tedavinin başında olduklarını ifade etti.Dr. Kongcheng Wu'un bu çalışmasına paralel arka arkaya Çin'den 3 makale yayımlandı ve benzer sonuçları gösterdi.

KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRREYİ TEDAVİ EDİYOR

Yapılan çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ise, koronavirüsün insanlarda zatürreye neden olduğunu söyledi.

Akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin sıvıyla dolması sonucunda insanlar hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Karaöz, "Kök hücre, virüse maruz kalmanızı engellemiyor. Siz virüse maruz kalıyorsunuz, akciğerlerinize yerleşiyor ve orada çoğalıyor. Böylece, iltihap, ödem oluyor, nefes darlığı sorunları yaşanıyor. Hastaların kendi göbek bağından elde edilen kök hücreleri damar yolundan verildiklerinde virüsün neden olduğu zatürreyi tedavi ettiğini saptamışlar. Teorik olarak evet koronavirüsün neden olduğu zatürre kök hücre ile tedavi edilebilir ama pratiğini görmedim" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Sağlık Bakanlığı'na kök hücre tedavisine destek vermesi için çağrıda bulunan Prof. Dr. Karaöz şunları söyledi:  "Bizler mevcut imkanlarımızı kullanıp her türlü desteğe hazırız. Erken dönemde henüz yeni tanı almış hastalarda bile kök hücreyi kullanabiliriz. Genç ve orta yaşlı kişilerde de kök hücre tedavisi denenebilir. Kök hücrenin üretim aşaması oldukça pahalı, fakat bakanlık emir versin biz hazırız. Maliyetini karşılayacak bir sistem geliştirilebilir" 

"AKCİĞERLERDEKİ HASARI DA İYİLEŞTİREBİLİR"

Koronavirüse maruz kalıp iyileşen insanların akciğerlerinde mutlaka hasar kalacağını vurgulayan Prof. Dr. Erdal Karaöz, "İşte bu hasarların tedavisinde de kök hücrenin işe yarayacağını düşünüyorum. Şu anda Avustralya, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kök hücre tedavisine yönelik harekete geçtikleri görülüyor. Türkiye'de geç kalmadan sürece dahil olursa kanıta dayalı olarak ilgili mesajları verebiliriz" dedi.

HASARLI DOKU TAMİR EDİLİYOR

Bulunduğu dokudan hasarlı dokuya geçebilen mezenkimal kök hücreyi araştırmalarda ve klinik çalışmalarda kullandıklarını belirten Prof. Dr. Karaöz, "Yeni doğmuş bebeklerin göbek kordon bağının etrafındaki dokudan elde ediliyor. Hücreler, karaciğer, sinir veya akciğer hücresine dönüşmüyor. Salgıladıkları birtakım sitokin ve moleküller vasıtasıyla hasarlanmış dokuyu tamir ediyorlar. İyileşme sürecinin hızlanması kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişiyor" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Koronavirüs hastalarının içler acısı durumunu en iyi anlatan video Haber
Koronavirüs hastalarının içler acısı durumunu en iyi anlatan video
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haber
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haber
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Haber
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Faik Öztrak Mehmet Ersoy Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:15:17. #1.14#
title