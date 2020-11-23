Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı

Sınır komşuları dahil olmak üzere tüm dünyanın derinden etkilendiği koronavirüs salgınının varlığını kabul etmeyen Türkmenistan'da hiç vaka açıklanmadı. İnsan hakları savunucusu Serebryannik, ülkede doktoraların zatürre teşhisi koymalarının bile yasak olduğunu söyledi.

Resmi rakamlara göre toplam nüfusu 5,851 milyon olan Türkmenistan'da, devletin iddiasına göre herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ülkedeki salgını konuşmak bile adeta yasaklandı. Türkmenistanlı insan hakları savunucusu Diana Serebryannik ülkedeki endişe verici durumu BirGün'e değerlendirdi. Serebryannik, "Türkmenistan, Sovyetler Birliği'ne katılmadan önce, yani 1917 öncesinden bile kötü durumda, ülkemiz kelimenin tam anlamıyla harabeye döndü" dedi.

"HÜKÜMET SALGININ VARLIĞINI KABUL ETMİYOR"

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdymukhammedov, tüm dünyayı saran salgını inkar etmeye devam ediyor. Diana Serebryannik, "Hükümet, salgının varlığını kabul etmiyor. Ancak gerçekte durum böyle değil. Yurttaşların birçoğu salgın nedeniyle hastalandı ve tedavi alamadıkları için hayatlarını kaybetti. Sadece bilimsel olarak konuşursak bile, Türkmenistan'ın tek bir koronavirüs vakası yaşamaması imkansız. Çünkü resmi olarak salgını yaşadığını söyleyen dört ülke ile sınır komşusu. Yetkililerin inkar etme çabaları bir işe yaramıyor. Halk salgından haberdar ve ülkenin her yerine yayıldığını biliyor" dedi.

"ZATÜRRE TEŞHİSİ KOYMAK BİLE YASAK"

Ülkede hükümet salgını kabul etmediği için hastanelerde bununla ilgili bir hizmet de verilmiyor. Tedavi almak isteyen yurttaşların birçoğunun ise yoksullukla boğuştuğunun altını çizen Serebryannik, "Ülkede teşhis ve tedavi almak çok zor. Doktorların hastalara 'zatürre teşhisi' koyması dâhi yasaklandı" dedi.

"İLAÇLAR PAHALI, YETERLİ SAĞLIK UZMANI YOK"

Türkmenistan maske takmayı ve sosyal mesafeyi zorunlu hale getirdi. Ancak bu zorunluluğun nedeni salgın değil. Hükümet zorunluluğu, Aral Gölü'nden yayılan tozun solunmasını engelleme olarak gerekçelendirdi.

Serebryannik, "Yöneticiler sınırların kapatılmasını ve yurtdışına seyahat kısıtlamalarının getirilmesini, salgının Türkmenistan'da yayılmasını önleyen güçlü bir tedbir olduğunu iddia ediyor. Bu tamamen yanlış. Türkmenistan'da yüzlerce Covid-19 vakası görüldü. Doğrulanmamış verilere göre, salgın nedeniyle ölüm oranı 60 binden fazla. Orada yaşayanlar için durum son derece kritik. Ülkede yeterince ilaç yok ve krizle başa çıkacak kadar sağlık uzmanı da yok. Eczaneden satın alınabilen ilaçlar ise çok pahalı" dedi.

HALK, GELENEKSEL TIBBA YÖNELDİ

Serebryannik, Türkmenistan'da hükümetin sağlık hizmetini sağlayamaması, yeterli derecede ilaç temin edememesi nedeniyle halkın çözüm olarak geleneksel tıbba yöneldiğini belirtti. Halk arasında "Yüzarlık" adlı bitkinin yakılarak solunması neticesinde yüzlerce kişinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirten Serebryannik, bunun yaygın ve son derece yanlış bir efsane olduğunu dile getirdi.

"Türkmen Yurttaşların Hakları ve Özgürlükleri" adlı kuruluşlarıyla insanlara yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Serebryannik, "Kuruluşumuzdaki Türkmen doktorlar, enfekte olan insanlara çevrimiçi destek sunarak yardımcı olmaya çalışıyor" dedi ve ekledi: "Cumhurbaşkanının görmezden geldiği salgın, tüm halkı yok etme yöntemi olarak görülebilir. Ne de olsa sağlık hakları gasp edilen ve tedavi edilmeyen insanlara ölmekten başka bir seçenek kalmayacaktır."