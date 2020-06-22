Koronavirüs: Brezilya salgında ölenlerin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu
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BBC

Koronavirüs: Brezilya salgında ölenlerin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu

Salgının henüz en üst noktasına ulaşmadığı Brezilya'da Covid-19'a yakalananların sayısı şimdiden 1 milyonu; ölenlerin sayısı ise 50 bini aştı.

Koronavirüs: Brezilya salgında ölenlerin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu
22.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:50

Koronavirüs vakası sayısı bir kaç gün önce 1 milyonu aşan Brezilya, dünyada ABD'den sonra Covid-19 ölümlerinin 50 bini aştığı ikinci ülke oldu.

Üstelik uzmanlar salgının ülkede henüz en yüksek yayılma hızına eriştiği tepe noktasına haftalar olduğunu söylüyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dün salgının başlangıcından bu yana dünya çapında en fazla yeni vakanın yaşandığı gün olduğunu ve en çok yeni vakanın Kuzey ve Güney Amerika'dan bildirildiğini açıkladı.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ekonomiyi sekteye uğratmamayı önceleyerek salgına karşı sokağa çıkma önlemleri almama kararı ise tepkilere yol açıyor.

Salgın yayılıp ölümler arttıkça, art arda ikisi de doktor olan iki sağlık bakanı istifa etti.

Brezilya ve Latin Amerika'da salgınla ilgili son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığı dün son bir gün içinde koronavirüsten 641 kişinin daha öldüğünü ve toplam ölümlerin 50 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı. Yine son bir gün içinde 17 bin yeni vaka görüldü.

Ülke bazında bakıldığında şu ana kadar bundan daha çok vaka ve ölüm görülen tek ülke 2 milyon 200 bin vaka ve 120 bin ölümle ABD.

Brezilya'da son günlerde, koronavirüsten günde yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybediyor. Hafta sonları bu rakam biraz daha düşük çıkıyor.

Bir çok uzman gerekli olanın ancak yirmide biri kadar test yapıldığı için vaka sayılarının düşük çıktığını asıl sayıların çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü dünyada son 24 saat içinde 183 bin yeni vaka bildirildiğini bunun yüzde 60'dan fazlasının Amerika kıtasından geldiğini bildirdi.

ABD ve Brezilya'nın dışında Meksika, Peru ve Şili de salgının en kötü etkilediği ülkeler arasında ve Arjantin'de de Pazar günü Covid ölümlerinin sayısı 1000'i geçti.

Latin Amerika ve Karayip Adaları'nda toplam vaka sayısı 2 milyonu geçti.

Brezilya'daki göstericilerin talebi ne?

Virüs tehdidine rağmen hafta sonunda Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı ve yandaşı binlerce kişi sokaklara dökülerek gösterilere katıldı.





Başkent Brasilia'da polis Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarının önünden yürüyen karşıt grupların arasında barikat oluşturdu.

Bolsonaro karşıtı gösteriye katılanlardan Nilva Aparecida AFP'ye " Biz demokrasiyi savunmak için buradayız ve Bolsonaro'nun istifasını isityoruz. Yetki gaspında bulunan Başkan bugün yeni suçlar işliyor. Ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da da kitlesel gösteriler yapıldı.

Bolsonaro karşıtları Başkan'ın azledilmesini istiyor. Siyasi amaçlarla polise müdahale etmekle suçlanan ve hakkında soruşturma başlatılan Bolsonaro bu iddiaları reddediyor. Bu arada Yüksek Mahkeme de Bolsonaro'nun müttefikleriyle ilgili iki ayrı soruşturma yürütüyor.

Geçen Perşembe günü Bolsonaro'nun aynı zamanda aile dostu olan eski bir yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.





Bolsonaro'yu destekleyenler ise Kongre ve Yüksek Mahkeme'nin onun yetkilerini kısıtlamaya çalıştığını söylüyorlar.

Başkan, sokağa çıkma yasaklarının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin virüsün verebileceği zarardan çok daha büyük olacağını söyleyerek, kendi sağlık bakanlığının tavsiyelerine karşı çıkmıştı ve taraftarlarından bu konuda hala güçlü destek buluyor.

Brezilya'daki bazı eyaletler ve kent yönetimleri kendi önlemlerini ilan etmişti fakat salgının yayılma hızının hala yüksek olmasına rağmen, aylar süren kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetiliyor.

Salgın, daha yetersiz olduğu yoksul semtler ve yerli halkların yaşadığı ulaşımı zor bölgelerde daha hızlı yayılırken, sağlık hizmetlerinin kapasitesinin belli bölgelerde yetersiz kalacağı kaygıları var.

Brezilya'da 'normale dönüş' ihtimali görünmüyor

BBC Güney Amerika Muhabiri Katy Watson'un değerlendirmesi

Brezilya Devlet Başkanı krizin başlarında Covid-19 için "Yalnızca bir grip" demişti.

Nisan ayına gelinip vaka sayısı, ölümler hızla artmaya başladığında Jair Bolmonaro hala "Ben mezarcı değilim" diyerek rakam vermeyi reddediyordu. Bir hafta sonra ise sorulara "Benden mucize beklemeyin" diye yanıt vermeye başladı.

Rekor düzeylere ulaşan son vaka sayıları bile başkanı tutumundan vazgeçirememiş görünüyor.

Bolsonaro salgınad yaşamını yitirenlerden pek bahsetmiyor. Onun yerine Brezilya'nın "duramayacağını" ekonominin yeniden tam kapasite çalışması ve ülkenin normale dönmesi gerektiğinden söz ediyor.

Fakat 1 milyon kişinin hastalandığı 50 bin kişinin öldüğü bir yerde "normal" de kalmıyor.

Brezilya bir krizin tam ortasında ve çok kişi ülkeyi bu krizden çıkaracak bir liderden yoksun olduklarını düşünüyor.

BBC

Dünya Manşet

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