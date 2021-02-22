Koronavirüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüs ve normal koronavirüs arasındaki fark nedir?

Ülkemizi ve dünyayı etkileyen koronavirüs ile sosyal yaşam altüst olmuş durumdadır. Mart 2020 ile ülkemizi saran bu hastalık, vatandaşı şaşkına çevirdi. Normalde yaşanılan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar unutuldu. En ufak bir belirtide vatandaş hastanelere hücum etmeye başladı. Telaş içinde olan halk, her belirtiyi koronavirüs sanmakta.

Koronavirüs, bütün dünyayı saran küresel bir salgın hastalıktır. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülmüştür. 13 Ocak 2020 yılında Wuhan'da görülen bu hastalık insanların birbirine teması ve damlacık yolu ile geçmektedir. Ülkemizde resmi olarak açıklanan ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Koronavirüs salgını ile birlikte insanlar ne yapacağını şaşırmış bir şekilde telaşa kapılmıştır. Daha önce ülkemizde ve dünyada görülmemiş bu hastalığın belirtileri her gün araştırılmaktadır. Vakalar incelenerek hastalıkların belirtileri anlaşılmaya başlanmıştır. Belirtiler vakadan vakaya değişiklik gösterse dahi kendine öz belirgin belirtileri de mevcuttur. Peki gerçekten koronavirüs hastalığının belirtileri nelerdir? Grip ve soğuk algınlığından ayrılan yanları nelerdir?Mutasyonlu ve normal koronovirüs arasındaki fark nedir? Bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek için haberimizin devamına göz atın.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronvirüs enfeksiyonunun belirtileri, hepimizin bildiği grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların belirtileriyle örtüşmektedir. Bu nedenle halkın kafasında hep bir soru işareti dolaşmaktadır. "Acaba ben korona mı oldum." Halkın kafasındaki bu soru işaretini gidermek için öncelikle vaka incelemeleri sonucunda ortaya çıkan "koronavirüs belirtileri" diyebileceğimiz belirtililere bir bakalım.

Vaka incelemeleri sonucu en sık görülen belirtiler; kuru öksürük, nefes darlığı, günlerce devam eden yüksek ateştir. Tat ve koku alamama da çoğunlukta görülmektedir. Bu belirtilerle birlikte vakadan vakaya farklılık gösteren daha farklı belirtiler de vardır. Bunlar;

- Kas ve eklem ağrıları

- İştahsızlık

- Balgamlı öksürük

- İştahsızlık

- Şiddetli baş ağrısı

- Kusma

- Mide bulantısı

- Solunum güçlüğü

- Boğaz ağrısı gibi belirtilerdir.

Her geçen gün artan vakalarla birlikte, belirtilere de bir yenisinin eklendiğini görüyoruz. Koronavirüse yakalanan hastalar, hastalığı; hafif, orta ve ağır olarak atlattığı görülmektedir. Bununla birlikte hiç belirti göstermeyen taşıyıcı hastalar da mevcut. Dolayısıyla belirtilere bakarak kimin korona olduğunu anlamak güçleşti. Kesin tanının koyulması için en garanti çözüm PCR testi oldu. Salgının başında kısıtlı olarak yapılan PCR testi şimdiki günlerde daha sık yapılmaktadır. Dolayısıyla bahsettiğimiz belirtilerden herhangi birini hisseden vatandaş testi yaptırabilmektedir. Testi yapılan hastaların genellikle birkaç gündür belirti gösteren hastalar olduğu görülmektedir.

Salgının başında tanının konulması için belirtiler ön plana çıkmaktaydı. Tanı için belirtiler gün ve gün izleniyordu. İlk üç gün hafif ateş ve boğaz ağrısı gözlenmekteydi. Bazı vakalar da ek olarak mide bulantısı da görülmekteydi. Dördüncü günde, boğaz ağrısı şiddetlenir, baş ağrısı devam eder ve akabinde ishal başlar. Beşinci günde yemek içme bozuklukları olur ve şiddetlenir. Vücudumuz ve eklem yerlerimizde ağrılar görülmeye başlar. Altıncı günde yutkunmada güçlük ve ağrı yaşanır. Kuru öksürük başlar. Yedinci günde ateş iyice yükselir. Ve derecesi 38'i bulur. Bununla birlikte öksürük ve baş ağrısı şiddetlenir. Sekizinci günde nefes almakta güçlük yaşanır. Baş ve eklem ağrıları dayanılamayacak hale gelir. Ateşin derecesi 39 'u bulur. Dokuzuncu günde sekiz gündür yaşanılan bütün belirtiler şiddetli hale gelir. Akabinde kusma görülür.

Bütün bu belirtileri yaşayan bir hastaya kesin teşhis konularak mutlaka tıbbı yardım alması sağlanmalıdır. Başkalarına temasta bulunmadan en yakın hastaneye kısa sürede ulaşması gerekir.

Dokuz günlük bu belirti örneğine baktığımızda ilk zamanki salgın durumu ile şimdiki durum arasında fark görülmekte. Çünkü şimdiki durumda hiçbir vatandaş dokuz günlük bu tabloyu yaşamayı beklemiyor. Belirtileri hissettiği ilk üç gün içerisinde hastaneye başvurup PCR testi yaptırabilmekte. Salgının ilk zamanların da ise bu durum pek mümkün olmamaktaydı. Nitekim tanı koymak hızlandı. Fakat bununla birlikte belirti göstermeyen taşıyıcı kesim için kesin çözüm bulunamamakta. Çünkü hiçbir belirti, rahatsızlık hissetmeyen bir insan hastaneye gitmez. Test yaptırmadığı sürece ne kendisi ne de bir başkası durumdan haberdar olamaz. Dolayısıyla genç, yaşlı her vatandaşın bu belirtileri dikkate alması gerekir. Gereken önlemleri alarak hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekiyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ İLE KIŞ HASTALIKLARI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Kış hastalıkları olan, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların belirtileri koronavirüs ile benzerlik göstermektedir. Bu benzerlikler; baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, öksürük, kas ağrıları gibi belirtilerdir. Bununla birlikte aralarındaki ortak olmayan belirtiler; tat ve koku alamama, hapşırma, burun akıntısı veya tıkanıklık, gözlerde kaşıntı veya sulanmadır. Dolayısıyla kişinin belirtilere bakarak kendi kendine koronavirüs teşhisi koyması zordur. Çünkü kişide ortaya çıkan belirtiler farklılık gösterebilir. Bu da kişinin yanılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden kesin teşhisin konulabilmesi için hastaneye başvurup PCR testinin yapılması gereklidir.

NORMAL KORONAVİRÜS İLE MUTASYONLU KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Küresel salgın dönemi sona yaklaşıyor derken İngiltere'den gelen haber canları sıktı. Her virüs gibi koronavirüs de mutasyona uğrayarak ortaya yeni bir koronavirüs çıktı. İngiltere'de Eylül ayında ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs ile yine kafalar karıştı. Koronovirüsün mutasyona uğraması yeni bir şey değildir. Bununla birlikte İngiltere'de ortaya çıkan bu virüsün yeni varyant SARS-Co virüsünde spike protein yapımından sorumlu bölgelerde mutasyon olduğu görülmüştür. Bu yeni mutasyonlu virüsün, bilinen normal koronavirüsten ne farkı var? sorusuna cevap aranmaya başlandı. Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinenler kısaca şöyle;

- İngiltere'de ortaya çıkmıştır.

- Baskın tür haline gelmiştir.

- %70 daha bulaşıcıdır.

- Normal koronavirüs ile belirtileri aynıdır.

- Kürk çiftliği kaynaklı olduğu düşünülüyor.

- Eskisinden şiddetli değil.

- Yayılım hızı artmıştır.

Yapılan araştırmalara göre mutasyonlu koronavirüsün normal koronavirüs ile arasındaki en önemli fark, yayılım hızının artması ile %70 daha bulaşıcı olmasıdır. Dolayısıyla bulaş hızının artması vaka sayılarını artırabilir. Fakat bilimsel olarak ölüm oranlarında artış gözlemlenmemiştir. Ölüm oranlarında artış olmasa dahi temkinli davranmakta fayda vardır. Bununla birlikte mutasyonlu koronavirüs daha baskın bir tür halini almıştır. İnsanların alacağı önlemler konusunda herhangi bir farklılık yok. Bununla birlikte bilinen önlemler alınmaya devam etmektedir. Fakat ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsü insanların daha bilinçli davranmaları ve kurallara sıkı sıkıya uymaları gerektiğini gösterir. Ek önlemlerin alınması hızla yayılan mutasyonlu virüsün olumsuz etkilerini azaltmak açısından önemlidir. Çünkü alınan her ek önlem, hasta, doktor, hastane kısacası vatandaş sağlığı için bir avantaj sağlar. Mutasyona uğrayarak oluşan değişiklikler aşı konusunda bir farklılık yaratmamıştır. Sonuç olarak mutasyonlar devam edebilir dolayısıyla önemli olan vatandaşların aşı, maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda bilinçli olmasıdır. Herkes elinden geleni ve yapması gerekeni yaptığı takdirde küresel salgının etkileri azalır ve normal yaşantımıza dönmemiz hızlanır.