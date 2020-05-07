Koronavirüs: ABD'de Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun öldürülmesi, komplo teorilerini körükledi
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BBC

Koronavirüs: ABD'de Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun öldürülmesi, komplo teorilerini körükledi

Koronavirüs: ABD'de Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun öldürülmesi, komplo teorilerini körükledi
07.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:37

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde koronavirüsle ilgili "çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu" iddia edilen Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun hafta sonunda vurularak öldürülmesinin ardından, sosyal medyada olaya dair birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde koronavirüsle ilgili "çok önemli bir buluşun eşiğinde olduğu" iddia edilen Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun hafta sonunda vurularak öldürülmesinin ardından, sosyal medyada olaya dair birçok komplo teorisi ortaya atıldı.

Saldırgan cinayet sonrası intihar ederken, polis cinayetin Liu'nun çalışmalarıyla bağlantısı olmadığını, saldırganla Liu arasında özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan 37 yaşındaki Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

İş arkadaşlarının Liu'nun Covid-19 çalışmalarında önemli bulgulara ulaşmak üzere olduğunu söylemesi üzerine, internette "suikast" söylentileri dolaşmaya başladı.

Polis ise olayın cinayet olduğunu, saldırganın olayın ardından intihar ettiğini açıkladı.

'Liu'yu vuran kişi kendini de öldürdü'

Polis Liu'yu vuran kişinin 46 yaşındaki yazılım mühendisi Hao Gu olduğunu, cinayet sonrası aracında kendisini vurarak intihar ettiğini duyurdu.

Olayı araştıran detektifler Liu ve Gu'nun birbirini tanıdığını, cinayetin "özel bir ilişkiden kaynaklanan ve uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık" olduğunu açıkladı.

Polis cinayetin Liu'nun araştırmaları ya da koronavirüs salgınıyla bağlantısı olduğuna dair "kanıt olmadığını" belirtti.

Liu kimdi?

İş arkadaşları yayımladıkları açıklamada Liu'yu Covid-19 enfeksiyonunun hücresel mekanizmalarını anlamaya yönelik "önemli bulguların eşiğinde" olan mükemmel bir araştırmacı diye tanımladı.

Arkadaşları Liu'nun çalışmalarını devam ettirip sonuca ulaştırmaya çalışma sözü de verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada "mükemmel bir mentor ve üretken bir araştırmacı" diye tanımlanan Liu'nun 30'dan fazla bilimsel makalenin ortak yazarlarından biri olduğu ve sistem biyolojisi araştırmalarına odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bing (Liu) SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve bunu takip eden komplikasyonların hücresel temelinin altında yatan hücresel mekanizmaları açığa çıkaracak çok önemli bir buluşun eşiğindeydi. Onun başladığı işi bitirmek için çaba göstereceğiz" denildi.

Bilgisayımsal bilim dalında Singapur'da doktora yapan Liu'nun doktora sonrası çalışmalarını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'ne geldiği belirtiliyor.

Komplo teorileri ne diyor?

Çin'in sosyal medya platformlarından Weibo'da bir kullanıcı "Aman tanrım, bu adeta 'Görevimiz Tehlike' filminden çıkmış bir sahne gibi. Belki de virüsün ABD'de bir laboratuvarda üretildiğini buluruz" diyor.

Birçok yorumda Liu'nun virüsün çıkış yerine dair "gizemi çözmek üzere" olduğu iddiası ortaya atılıyor.

Çinli yetkililer ve Çin devlet medyası da daha önce virüsün ABD kaynaklı olduğu ve Vuhan kentine ABD'li askerler tarafından getirildiğine dair temelsiz iddialarda bulunmuştu.

Weibo'daki bazı kullanıcılar ise cinayetin bu dönemde işlenmesinin "fazla tesadüf" olduğunu öne sürdü. Bir yorumda "Çok olağan dışı bir olay. Karanlıkta gizlenen sırlar olması muhtemel" denildi.

Aynı platformdaki birçok Çinli de Liu'nun Çin doğumlu olmasının onu tehlikeye atmış olabileceğini düşünüyor. Ancak Liu'nun etnik kökeni nedeniyle öldürüldüğüne dair bir kanıt bulunmuyor.

Çin devlet medyasıyla bağlantılı Global Times sitesi, Liu'nun öldürülmesiyle ilgili spekülasyonları derleyen bir makale de yayımladı.

Twitter'da ise Çin hükümetinin olayda parmağı olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Koronavirüs: ABD'de Çin doğumlu bilim insanı Bing Liu'nun öldürülmesi, komplo teorilerini körükledi
BBC

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