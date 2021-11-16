Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

Fransa'nın Pont-Saint Esprit Köyü'nde 1951 yılında meydana gelen olay, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bugün bile gizemini koruyan olayda aynı fırından ekmek yiyen insanların bir anda garip şeyler görmeye başlaması, hatta bazılarının kendilerini uçak sanarak yüksek atması bir dönemin en çok konuşulan konusu olmuştu. Daha sonra yapılan araştırmalarda, bu durumun bir CIA deneyi iddiası ortaya atıldı.

KÖYDE OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADILAR

Pont-Saint Esprit Köyü'nde yaşayanlar 16 Ağustos sabahına kadar normal hayatlarına devam ediyordu. Ancak 16 Ağustos'tan sonra hayatlarında hiç beklemedikleri bir değişiklikle karşılaştılar. Çünkü köyde yaşayan insanlar bambaşka bir hale bürünmüştü. Çoğu kişi, köyde aslında olmayan şeyler olduğunu iddia ediyordu.

DOKTORLARIN MUAYENEHANESİ DOLDU TAŞTI

Köylüler ejderha gördüklerini hatta yılanların kendilerine saldırdıklarını iddia ediyordu. Hastalanan kişilerin ayrıca, mide bulantısı, kusma, titreme, ateş basması gibi şikayetleri olduğunu anlatıyordu. 16 Ağustos günü kasabadaki iki doktorun muayenesi de daha önce hiç olmadığı kadar dolmuştu. Doktorlar hastaların çoğu ve benzer belirtiler göstermesinden aslında durumun bir gıda zehirlenmesi olduğunu anladı.

KENDİSİNİ UÇAK ZANETTİ

Kendisinin uçak olduğunu sanan bir adam, ikinci kattaki pencereden atlayarak yaşamını yitirdi. Kasabanın bir diğer ucunda ise 11 yaşında olan Charles Granjhon evinden koşarak çıkıp büyük annesini boğmaya çalışırken yakalandı. İşçi Gabriel Validire kendisinin öldüğünü, oda arkadaşının da kafasının bakırdan yapıldığını ve karnını yılanların yediğini iddia ediyordu.

"KAPLAN SALDIRISINA UĞRADIM"

Aynı gün evinden çıkan bir kadın ise kendisine kaplanların saldırdığını söylemekteydi. Köydeki herkes istisnasız hayal görüyordu. Yaratıklar, ejderhalar, kaplanlar, yılanlar ve daha niceleri köylüleri çıldırtıyordu.

ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Yaşanan ilginç olaylar yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı. İlginç yaratıklar gören yaklaşık 300 insan incelenmeye başladı. 50'si ise kontrol edilemediği için akıl hastanesine yatırıldı.

AYNI FIRINDAN EKMEK ALDILAR

Doktor Vieu ve Gabbai hastalığın epidemiyolojisini araştırmaya başladı. 19 Ağustos'ta ise bu durumu yaratan faktörün ekmek olduğunda karar verildi. Çünkü hastaların hepsi Pont-Saint-Esprit'teki Briand fırınından ekmek satın almışlardı. Yaşanan olayların sorumlusu olarak köyün fırıncısı Roch Briand gösterildi.

CIA DENEYİ OLDUĞUNA DAİR KANITLAR BULUNDU

Yıllar sonra bir gazetecinin eline geçen belgelerde olayın bir toplu deney olduğu, CIA 'in MK-Ultra adını verdiği "zihin kontrolü" üzerine bir çalışma yaptığını destekler nitelikte bilgilere ulaşıldı. Köye çok yakın yerde bir ilaç laboratuvarı olduğu (sandoz üretiyorlardı) ve gazetecinin ulaştığı belgelerin ise CIA işe laboratuvarın bağlı olduğu şirket yazışmalarını içerdiği belirtildi. Yıllar sonra CIA'nın hem orduda hem sosyal yaşamda bu tip deneyleri sıklıkla yaptığı dile getirildi.

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