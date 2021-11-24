4 yaşındaki çocuğu istismar etti, köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Genç kadına 20 yıl hapis cezası - Haberler
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4 yaşındaki çocuğu istismar etti, köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Genç kadına 20 yıl hapis cezası

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
4 yaşındaki çocuğu istismar etti, köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Genç kadına 20 yıl hapis cezası

4 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve köpekle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan Angeline Lodice isimli kadın, tecavüz suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, kadının şartlı tahliye yolunun da kapalı olduğunu vurguladı.

Abd'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Angeline Lodice isimli kadının işlediği suçlar, ağızları açık bıraktı. 4 yaşındaki bir çocuğu oral yoldan taciz eden ve bir köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntüleri ortaya çıkan Angeline Lodice, 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 yaşındaki çocuğun babası, taciz olayını kanıtlamak için mahkemeye bir video kaydı sundu. Lodice, çocuğa taciz anlarının yer aldığı videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, bunu istem dışı yaptığını ve kendisine ilaç verildiğini söyledi.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kadınla ilgili ortaya çıkan bir başka video ise duyanların ağzını açık bıraktı. Lodice'nin bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği anların yer aldığı video şaşkınlık yarattı. Bu video yayılmadan yetkililer tarafından duruma el atıldı.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kadının cezası da kesinleşti. Mahkeme heyeti, çocuklara ait cinsel içerikli görüntü bulundurmak ve tecavüz suçundan yargılanan kadını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının şartlı olarak tahliye edilemeyeceğinin de altı çizildi.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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