Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada - Haberler
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Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Koydan çıkamayan köpek balığının yardımına koştular.

Koydan çıkamayan köpek balığının yardımına koştular...O anlar kamerada
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi köpek balığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve barınaktaki balıkçılar fark etti. Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alıp şişme bota bindi. Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp şişme bota alındı. Balığı eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, kıyıdan açığa güvenli alana bırakıldı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada

Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada

Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada

Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada

Köpek balığına yardım için canlarını tehlikeye attılar! Gergin anlar kamerada
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