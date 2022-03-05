'Kocam beni bir erkekle aldatıyor' diyen kadının ölümündeki sır perdesi aralandı

Almanya'da yasak aşk vaşeti. 33 yaşında hayattan koparılan, ikisi ikiz 4 çocuk annesi Elif Uzunoğlan'ın İstanbul'dan Almanya'ya, oradan da mezara uzanan hikayesinin detayları ortaya çıktı. 10 yıl önce ikiz çocuklarının babasıyla anlaşmazlık nedeniyle boşanan Elif Uzunoğlan, bir yıl sonra akrabalarının aracılığıyla tanıştığı ve kendisi gibi ilk eşinden boşanan hemşehrisi Hüseyin Uzunoğlan ile evlenerek Almanya'ya yerleşti. İlk evliliklerinden 2'şer çocukları bulunan çiftin bu evlilikten 2 çocukları oldu.

"KOCAM BENİ BİR ERKEKLE ALDATIYOR"

Berlin'in yakınlarındaki Fehrbellin kasabasında yaşayan Uzunoğlan çifti, dönerci dükkânı işletiyordu. Elif Uzunoğlan da ilk eşinden olan oğlu Çınar ile birlikte zaman zaman dükkâna giderek eşine yardımcı oluyordu. Elif Uzunoğlan, dükkânda çalışırken gördüğü bazı durumlar nedeniyle kendisini aldattığından kuşkulandığı için kocasıyla zaman zaman tartışmalar yaşıyordu. Kocasının kendisini aynı işyerinde çalışan bir erkekle aldattığını düşünen Elif Uzunoğlan, yaşadığı tartışmalar nedeniyle 2 kez evden ayrılarak kadın sığınma evine yerleşti ancak aile ve dostlarının araya girmesiyle yeniden eve döndü.

"ELİF EVİ TERK ETTİ, KİMSEYE SÖYLEMEYİN"

Son olarak 19 Şubat günü İstanbul'da yaşayan ailesiyle görüşen kadından bir daha haber alınamazken bir gün sonra kayınbiraderini arayan Hüseyin Uzunoğlan, Elif'in evi terk ettiğini söyledi. Eşinin, işyerinde çalışan bir arkadaşının gönderdiği mesaj üzerine kendisiyle tartıştığını ve "senin erkeklerle ilişkin var" diyerek suçladığını iddia eden Hüseyin Uzunoğlan, 2 gün sonra da çocukları alıp İstanbul'a geldi. Kayınvalidesinin evine giden Hüseyin Uzunoğlan, "Elif evi terk etti, belki geri döner, bir süre kimseye belli etmeyelim" dedi.

CİNAYETLERİ SORGULAMIŞ

Uzunoğlan'ın telefonunu bir arama yapmak için inceleyen kaynı telefonun internet tarayıcısının geçmişinde daha önce çözülmeyen cinayetler, Almanya ile suçlu iadesi olmayan ülkeler, bilet fiyatları, hırdavat ürünleri satan mağazalar gibi aramaları görünce, Almanya'da kalıp eşini aramak yerine çocukları alıp gelmesi ve bu aramalardan kuşkulanıp durumu polise bildirdi. Bilgisine başvurulan Uzunoğlan eşinin kendisini kıskandığını ve çıkan tartışmadan sonra daha önce de yaptığı gibi evi terk ettiğini söyleyince serbest kaldı.

ÖNCE YANMIŞ HIRKASI BULUNDU

Durumu Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine de bildiren ailenin ısrarları üzerine evde arama yapan Alman polisi bahçedeki kulübede yanmış hırkasını bulunca cinayet şüpheleri arttı. Bu arada Gaziantep'in Nizip ilçesine geldiği belirlenen Hüseyin Uzunoğlan gözaltına alınıp götürüldüğü Nizip Emniyetinde yapılan çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Uzunoğlan karısını kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü ve bahçedeki kulübeye gömdüğünü iddia etti ancak polisin yaptığı kazıda Elif'in kesilip yakılmış haldeki gövdesi ve başı bulundu. Talihsiz kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayırılıp yakıldığı belirlenirken kolları ve bacakları ise bulunamadı.

Damatlarının ilk eşine de şiddet uyguladığını, bunun için gözaltına alındığını öğrendiklerini anlatan Elif'in kardeşi Eren Aslan, "Hüseyin ile Elif arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Elif kocasının kendisini bir erkekle aldattığından şüpheleniyordu. Daha önce 2 kez Elif kadın sığınma evine gitmişti. Bu kez de aralarında sorun olduğunu söyledi katil, ancak Elif kaybolmadan 1 gün önce internetten çeşitli incelemeler yapmış. Uğur Mumcu cinayeti, çözülmeyen cinayetler, bilet fiyatları, Almanya ile aralarında suçluların iade edilmediği ülkeler ve hırdavat ürünleri satan mağazaları sorgulamış. Hüseyin ilk geldiğinde bizdeydi, telefonuna Almanya'daki birini aramak için açtığında bakarken, arama motoruna bir şey yazdığı sırada görünce elinden alıp bakınca bulduk. Sonra da bunu polise bildirdik. Katil bunu görünce apar topar çıkıp gitti. Sonra yakalandı ama ifadeden sonra serbest kaldı. Alman polisinin buraya verdiği bilgilerle ikinci kez yakalanıp cinayeti itiraf etti ama cesedin tamamı bulunmadı. Buradan anlıyoruz ki cinayeti önceden planlamış. Elif ile en son cumartesi günü konuşmuştum. Hüseyin Pazar günü beni arayıp Elif'in evden ayrıldığını söyledi. Meğer o zaman öldürmüş. Öldürdükten sonra beni aramış. Hak ettiği cezaya çarptırılmasını ve kardeşimin ruhunun huzur bulmasını istiyoruz" dedi.(Mehmet Boncuk-Sabah)

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