Kocaeli bilişim vadisi 'teknolojik ipek yolu' olacak

07.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:05

Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak

TÜRKİYE'nin teknoloji üretme ve geliştirme üssü olarak planlanan Bilişim Vadisi'nde şu ana kadar 74 teknoloji firması faaliyete geçti. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu yerli otomobilin tanıtımının ardından Bilişim Vadisi'nden ofis almak isteyen şirketlerin arttığını belirterek, 'Dünya merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bir merkez üssü olmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. Teknolojinin gelişeceği, gelişmekten öte bulunacağı ve aynı zamanda gelişmekten sonraki kısmında ticarileştiği bir teknolojik İpek Yolu'nu burada kurmak istiyoruzö dedi.

Yerli otomobil TOGG'u da bünyesinde bulunduran Türkiye'nin en büyük teknoloji üretim ve geliştirme üssü Bilişim Vadisi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyetlerine devam ediyor. Toplam 3 milyon metrekarelik alanda 5 etap olarak planlanan Bilişim Vadisi'nin yapımı tamamlanan 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip birinci etabında TOGG ile birlikte toplam 74 teknoloji firması faaliyet gösteriyor. 2011 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fikri ortaya atılan Bilişim Vadisi'nin yapımı için çalışmalar 2015 yılında başladı. 2017 yılının son çeyreğinde bünyesine firma kabul etmeye başlayan Bilişim Vadisi'nde, birinci etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap inşaatı için çalışmalar başladı.

TAMAMLANDIĞINDA 100 BİN PERSONEL ÇALIŞACAK

Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanında bulunan Bilişim Vadisi'nde, firmaların 7 gün 24 saat boyunca çalışma imkanı bulunuyor. Tamamlanan birinci etapta yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı Bilişim Vadisi'nde 5 etabın hepsi tamamlandığında 100 bin Ar-Ge personeli çalışacak. Bilişim Vadisi'nin teknoloji ihracatı hedefi ise yılda 8 milyar dolar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VİZYON PROJESİ

Bilişim Vadisi'nin ortaya çıkış sürecini anlatan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 'Aslında Bilişim Vadisi 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyadaki 3 benzeri ile birlikte ilerlemesini istediği bir vizyon projesi olarak kuruldu. Bu projenin kuruluş amacındaki niteliklerden bir tanesi Amerika'daki Silikon Vadisi, Çin'deki Yapay Zeka Merkezi ve Rusya'daki Skolkova Teknopark gibi örneklerinden bir tanesi olması. Devasa bir kamu yatırımı olarak kurulmuş, 3 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda planlanmış ve şu anda 200 bin metrekare kapalı alanda kurulmuş bir yapı. Buranın ilk temelleri 2015 yılında atıldı. 2017'nin son çeyreğinde açılışı gerçekleştirildi. İlk firmalarını o zaman almaya başladı.ö dedi.

'SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE GELDİĞİMİZ NOKTAYI SİVİL TEKNOLOJİLER ALANINA DA AKTARMAMIZ LAZIM'

Yerli otomobil TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki önemini belirten İbrahimcioğlu, "Burada yapılan projelerle de Bilişim Vadisi'nin isminden söz edildiğini söyleyebiliriz. Bizim birkaç hedefimizden bir tanesi, savunma teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği bir bilgi birikimi var. Hatta bu bilgi birikimini sahada da, ticari alanda da gösterdi. Bu savunma teknolojilerinde geldiğimiz noktayı sivil teknolojiler alanına da aktarmamız lazım. İşte sivil teknolojilere aktarım hususundaki alan Bilişim Vadisi olacak. Bilişim Vadisi'nin bu manadaki ilk şirketi de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu oldu. Yani mobilite ekosisteminin başı. Mobilite ekosisteminin çevresinde oluşacak birçok bilişim alanı var. Yapay zeka, coğrafik bilgi sistemleri, hatta Endüstri 4.0 ile birlikte söylediğimiz makinelerin haberleşmesi, 5G, 6G Fintech, ödeme sistemleri gibi teknolojilerin de dahil olabileceği, aslında yürüyen bir bilgisayardan bahsediyoruz otomobil derken. Dolayısıyla bu mobil ekosistemi kuracak yapıyı da planlıyoruz." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ KALİFİYE AR-GE PERSONELİ AÇIĞINI KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bilişim Vadisi bünyesinde nitelikli AR-GE personelleri yetiştiğini söyleyen İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Bunun altyapısını kuracak en önemli şeylerden biri de insan kıymeti. Bu insan kıymetini sağlayacak açık kaynak yazılım platformunun kurulması gündemdeydi geçtiğimiz yılda. Biz Bilişim Vadisi olarak Türkiye Açık Kaynak Platformu projesinin de Proje Yürütücüsü olarak imzamızı attık. Bu maksatla Bilişim Vadisi içerisinde bir yazılım okulu kurulmasının müjdesi de geçtiğimiz açılış töreninde verilmiş oldu. Bu yaptığımız projelerle aslında hem istihdamı artıracak hem de istihdama yönelik yani Türkiye'deki bilinçli ve kalifiye, nitelikli Ar-Ge personeli açığını da kapatmış olmayı hedefliyoruz."

SİNGAPUR'DA TÜRK TEKNOLOJİSİ TANITILDI

İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'de ilk kez teknoloji firmalarını bir araya getirip Singapur'da düzenlenen bir fuara katılım sağladığını söyleyerek, şu açıklamada bulundu: "Bilişim Vadisi, vizyonu çerçevesiyle ulusal ve uluslararası anlamda milli teknoloji hamlesi ile geliştirilecek faydalı teknolojilerin de öncüsü olmayı hedeflediği için burayı biz bir ticarileşme merkezi olarak da görüyoruz ve bu hedefe doğru çalışıyoruz. Bu maksatla Türkiye'de ilk defa bir teknoloji pavilyonunu Singapur'da Türk teknolojisini tanıtmak amacıyla kurduk. Bilişim Vadisi burada milli katılım organizatörü olarak Türkiye'den 14 tane teknoloji firmasını oraya götürdü. Biz orada 14 firmamıza 350 iş görüşmesi sağladık. Bunlardan 25 tanesi ile de satış sözleşmesi yapmak suretiyle dönüş aldık. Singapur'dan 25 satış sözleşmesi ile döndük. Bu sadece birincisi."

22 OYUN GELİŞTİRİLDİ

Dijital oyun pazarının 100milyar dolarlık bir pazara sahip olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Ulusal anlamda da Türkiye'de ilk defa dijital oyun geliştiricilerini bir araya getiren, dijital oyun pazarı 100 milyar dolarlık bir pazar, yaz oyun kampı yaptık. Burada 18 ile 35 yaş arasındaki tam 300 genci bulundurduk ve orada oyun geliştirmelerini sağladık. 22 tane takım kurduk. 22 takımdan 22 oyun geliştirdik. Bu oyunlardan 3 tanesi de uluslararası yatırım aldı. Bunlardan 7 tanesi süreç içerisinde firmalaştı." dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULUÇKA MERKEZİ'Nİ KURDUK'

Bilişim Vadisi bünyesinde Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezini kurduklarını da söyleyen İbrahimcioğlu, "2020 yılına doğru baktığımızda, TOGG'un etrafında oluşacak mobilite ekosisteminin oluşmasını sağlamak, bununla beraber Türkiye girişimciliğini artırıcı faaliyetleri de yine Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi altyapısını kurmak suretiyle, ki kurduk bunu. 25 bin metrekare büyüklüğünde içerisinde kongre merkezleri, seminer ve konferans salonları olan bir alt yapıyla kurduk. Bunu en büyük girişimcilik atölyesine çevireceğiz. Hedeflerimizden bir tanesi bu." dedi.

'4 GÜN İÇERİSİNDE 30 BAŞVURU ALDIK'

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımının ardından Bilişim Vadisi'nde ofis almak isteyen şirketlerin bir anda arttığına dikkati çeken İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Normalde biz aylık olarak firmaların buraya gelmesi noktasında 10 ile 15 arasında başvuru alırız. Biz yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı gün olan 27 Aralık ile 31 Aralık 2019 arasında, 4 gün içerisinde 30'un üzerinde başvuru aldık. Bunun içerisinde hafta sonu da var. Biliyorsunuz genelde insanlar hafta sonları tatil yaparlar. İnsanlar tatil yapmayıp proje başvurusunda bulundular. Dünya merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bir merkez üssü olmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. Teknolojinin gelişeceği, gelişmekten öte bulunacağı ve aynı zamanda gelişmekten sonraki kısmında ticarileştiği bir teknolojik İpek Yolu'nu burada kurmak istiyoruz."

'İHRACAT HEDEFİMİZ 8 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'deki geliştirme bölgelerinin tamamının yıllık 4.1 milyar dolar ihracat yaptığını belirten İbrahimcioğlu, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgelerinde yaklaşık 55 bin Ar-Ge personeli çalışıyor. Bunların toplam ihracatı da 4.1 milyar dolar civarında. Eğer Bilişim Vadisi 100 bin personeli hedefliyorsa, 55 bin kişi ile 4.1 yapılıyorsa, bizim 100 bin personel ile 8 milyar dolar ihracat hedefini kendimize belirlememiz lazım. Dolayısıyla biz bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Çin'den Londra'ya giden demiryolu hattı direk Bilişim Vadisi'nin içinden geçiyor. Teknolojik ipek yolu ifadesini kullanmamın sebebi bu. Bilişim Vadisi Türkiye ihracatının sanayi anlamında yüzde 18'inin yapıldığı bir bölgenin tam ortasında, imalat sanayisinin neredeyse yüzde 40'ının olduğu bir sanayi bölgesinin yine tam ortasında, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi 4 büyükşehrin ve Kuzey Marmara Otoyolu ile 2 buçuk saate indirilen İzmir'in çok yakınında. İzmir Teknoloji Üssü ile de birleşti Bilişim Vadisi. Artık Bilişim Vadisi İzmir'de de mevcut. Böyle değerlendirdiğimizde, bütün bu bölgelere İzmir'i de dahil ettiğinizde, yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına fiziki manada gidebilecek bir merkez konumunda bulunuyor."

Kaynak: DHA