KO-MEK 'arı' gibi çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), tarımda istihdam hamlesine yönelik desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, yeni dönemde özellikle tarım alanındaki istihdam branşlarına büyük önem veriyor, çiftçiye verilen bu anlamlı destek, hem vatandaşa hem de ülkeye önemli katkı sunuyor. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş, bir yandan ekonomisine katkı sunarken diğer yandan doğa içindeki huzur sayesinde ruhuna katkı sunmuş oluyor.

ARICILIK BRANŞINA İLGİ YOĞUN

KO-MEK'in istihdama yönelik tarım branşları arasında arıcılık son dönemde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Arıcılık, tarım branşları içindeki en kolay uğraşlardan biri olması ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih ediliyor.

"TORUNLARIMA DOĞAL BAL YEDİRMEK İÇİN ÖĞRENİYORUM"

KO-MEK Köseköy arıcılık kursuna katılan beden eğitimi öğretmeni Çiğdem Odun, "Doğayı ve arıları çok sevdiğim için kursa gelmek istedim. Şu anda arılarım yok ama KO-MEK sayesinde öğrenerek arıcılık yapmayı düşünüyorum. Kolay değil ama üstesinden geleceğe inanıyorum" diyerek duygularını ifade etti. Bir diğer kursiyer endüstri yüksek mühendisi Hakan Pür ise "Arıcılığa doğasever olarak başlamak istiyorum. Şu anda nereye varacağımı bilmiyorum, kursa bir tutku olarak başladım. Arıyla birlikte daha keyifli ve doğal bir emeklilik geçireceğime inanıyorum" şeklinde konuştu. Son olarak konuşan kursiyer İbrahim Yüksel de, "Arı mucizesine şahit olmak ve doğal bal yemek için kursa katıldım. Amacım bir iki kovan alıp aileme, torunlarıma doğal bal yetiştirip yedirmek" dedi.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR

KO-MEK arıcılık branşında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Kursiyerler öncelikli olarak teorik eğitimden geçiyor ve bu kapsamda kendilerine Arı Irkları, Türkiye ve Dünyada Arıcılık, Arı Hastalıkları, Ana Arı ve Arıcılıkta kullanılan ekipmanlar öğretiliyor. Ardından sahaya inilerek uygulamalı eğitime geçiliyor.

RUHA DA İYİ GELİYOR

Arıcılık, ekonomik getirisinin yanı sıra insana verdiği ruhsal dinginlik ile de ayrı önem taşıyor. Arıcılıkla ilgilenen bir vatandaş haftanın en az iki günü doğanın içinde kendisine vakit ayırma şansı yakalıyor. Tarla ya da sermaye istemeyen bu uğraş, söz konusu kolaylıkları nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

KO-MEK'TE TARIM KURSLARI

KO-MEK'te arıcılık branşının yanı sıra özellikle tarım istihdamına dayalı farklı branşlar yer alıyor. Bunlar arasında Fidancılık, Sebze Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Süs Çalıları Yetiştiriciliği, Kapalı Tohumlu Bitkilerin Yetiştiriciliği ve Meyve Ağaçlarının Budanması kursu gibi pek çok branş bulunuyor. Tarımla uğraşmak isteyen ve bu konuda eğitim almak isteyen çok sayıda vatandaş kurslara ilgi gösteriyor.

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