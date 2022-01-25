'Klimamdan malzeme çalmışsın' dediği tamirci tarafından vurulmuştu; kurtarılamadı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da 'Klimamdan malzeme çalmışsın' diyerek tartıştığı tamirci Murat Tuncay (28) tarafından tabancayla vurulan İbrahim Koğa (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Koğa, evindeki kliması bozulunca tamir için aynı mahalleden 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat Tuncay'ı çağırdı. Eve gelen Tuncay'ın tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa, 17 Ocak'ta evine gittiği Tuncay'a "Klimamdan malzeme çalmışsın" dedi.

Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Koğa doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koğa'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.