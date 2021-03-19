Son dakika haber | - KKTC Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun temeli atıldı

Son dakika gelişmesine göre - KKTC Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun temeli atıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında, KKTC'nin 6 ilçesine tam teşekküllü 6 ilkokul kazandırılarak, İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere, ilkokullardan ilki olacak...

- KKTC Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun temeli atıldı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında, KKTC'nin 6 ilçesine tam teşekküllü 6 ilkokul kazandırılarak, İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere, ilkokullardan ilki olacak olan "Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu" için temel atma töreni düzenlendi.

Günsel Aile Kurulu'nun kararıyla, KKTC'nin 6 ilçesinde inşa edilerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredilecek olan Dr. Suat Günsel Devlet Okulları'nın ilkinin temeli, Başbakan Ersan Saner'in katılımı ile Gönyeli Yenikent'te atıldı. 1800 metrekare alanda, 18 sınıf ve 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan ilkokul tam donanımlı bir şekilde Eylül 2021'de teslim edilecek.

Temel atma törenine başta KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren olmak üzere milletvekilleri, müsteşarlar, rektörler, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılışında konuşan KKTC Başbakanı Ersan Hamza Saner, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğun belirterek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi. Başbakan Ersan Saner ayrıca, "Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz" diyerek, Günsel ailesini kutladı ve bu tür yatırımların örnek olmasını diledi.

"Kamu-özel sektör işbirliğindeki ilklerden"

Başbakan Saner, törende yaptığı konuşmanın devamında, çok hayırlı bir görevi icra ettiklerini, KKTC'de belki de ilklerden olan; kamu-özel sektör işbirliğini görmekten Başbakan olarak gururlandığını söyledi. Bu tür girişimlerin toplumda daha fazla yer bulmasını temenni eden Başbakan Saner, böylece devlet-özel sektör işbirliği ile ülkeye güzel eserler kazandırılabileceğinin daha iyi gösterileceğini kaydetti. Eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmişliğinden bahsedilemeyeceğini ifade eden Başbakan Saner, eğitime önem veren ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de arttığını söyledi.

"Bu cesaret ister"

Covid-19 sürecinde gündemi, en başta sağlık ilgilendirse de eğitimin olmadığı bir toplumda sağlığa da çözüm bulunamayacağına işaret eden Başbakan Saner, "Eğitimin toplumların yaşamındaki yerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir" dedi. Başbakan Saner, "6 ilçede 6 ilkokul projesi sadece özel sektör-kamu işbirliğindeki bir adım değil, tüm ilçelerimizde bunun nasıl yapılabileceğine iyi bir örnektir ve bu cesaret ister. Bu cesaret zaten Suat hocamda vardı" ifadesini kullandı.

Günsel ailesinin KKTC çapında dokunmadığı sektör olmadığına vurgu yaparak, ailenin eğitimden sağlığa, kültüre, otomotiv ve maneviyata kadar yatırım yaptığına değinen Başbakan Saner, ülkeye kattığı değerlerden dolayı Günsel ailesini kutladı.

"Bir neslin doğru yetişmesi için hep birlikte çalışıyoruz"

Covid-19 sürecindeki salgının ortamda eğitim online devam etse de Milli Eğitim Bakanlığı'nın dünyanın ortaya koyduğu vizyona ulaşmak için canla başla çalıştığın ifade ederek, kamu ve özel sektördeki tüm öğretmenlere teşekkür eden Başbakan Saner, "Bir neslin doğru yetişmesi için hep birlikte çalışıyoruz" dedi. Çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, "Çocuklarımıza yapılan her yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımın da anlamını ifade ediyor" diye konuştu. Gelecek eğitim döneminde, temeli atılan okulun açılışını da yapacaklarını belirterek, "Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz" diyen Başbakan Saner, Günsel ailesine şahsı hükümeti ve halk adına teşekkür etti.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yapılan yatırımdan duyduğu gururu ifade etti. Bakan Amcaoğlu, "Bu topraklarda büyüyen bu topraklarda ailesini kuran işine dört elle sarılan bir insan olarak Günsel ailesinin atmış olduğu işaret fişeği çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak" dedi.

"Okul binasının temeli değil, geleceğe atılacak güçlü bir vizyonun temelidir"

Törende konuşan Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Burada atılacak temelin sadece okul binasının temeli değil, geleceğe atılacak güçlü bir vizyonun temelidir" dedi.

Tam donanımlı bir şekilde Eylül 2021'de çocuklara bu eğitim yuvasının kazandırılacağını ifade eden Günsel, Lefkoşa'dan sonra Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefkede'de eş zamanlı yatırımlara başlanacağını belirtti.

İrfan Suat Günsel, yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirterek Yakın Doğu Oluşumu'nun projeleri hakkında bilgi verdi. Günsel, bu topraklarda var olmanın önemine de değinerek, bütün ve güçlü olmak için kökleşme içgüdüsüyle yolarına devam ettiklerini ifade etti ve yapılacak tüm okulların çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

"Ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, Dünyadaki hak ettiğimiz yeri almak için, yurdumuzda kökleşmek için kırk üç yıldır çabalıyoruz" diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını babası Dr. Suat Günsel'in "Yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla övünürüz" sözleriyle bitirerek, "İşte bu yüzden bize düşen tek şey, bu topraklara, bu ülkeye yaraşır olmaktır. Bütün gayretimiz bunun içindir" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı