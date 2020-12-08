- KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde bakanlık dağılımı belli oldu

- KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde bakanlık dağılımı belli oldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi arasında koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin imzalanan protokole göre, DP 2, YDP 1 ve UBP 7 bakanlık aldı.

KKTC'de koalisyon hükümeti için mutabakat sağlandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner liderliğinde kurulacak 42'nci hükümet koalisyonu UBP, Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi arasında olacak. UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin protokolü bugün imzaladı.

Protokolün imzalanması öncesinde üç parti başkanı kısa konuşma yaptı. Ardından da hazırlanan protokol UBP Başkan Vekili Ersan Saner tarafından okundu. Ersan Saner konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün hükümeti kurma görevini UBP'ye vermesinin ardından DP ve YDP ile yaptıkları görüşme sonrasında hükümet kurma konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Bu akşam bu mutabakatı ilan edeceklerini söyleyen Saner, ülkenin her ne kadar sağlık açısından Covid-19'dan diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş bir noktada bulunsa da ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların bilinciyle özverili şekilde çalışacaklarını belirtti. 6 Ekim'de HP'nin hükümetten ayrılmasıyla 60 gündür ülkede hükümet boşluğu olduğunu hatırlatan Saner, bunlardan yola çıkan UBP'nin, DP ve YDP ile tüm imkanlarını seferber ederek bir hükümet protokolü üzerinde uzlaştığını söyledi.

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, üçlü koalisyon hükümetinin topluma hayırlı olması temennisinde bulundu. Ülkede iki ayı aşkın süredir bir hükümet boşluğu yaşandığına işaret eden Ataoğlu, partisinin yeni bir hükümet oluşumu çalışmalarının başından beri gerek ülkede yaşanan korona virüs salgını, gerekse ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak elini taşının altına koymaya hazır olduğunu anımsattı. Bugünkü üçlü koalisyon hükümeti oluşumu ile DP'nin sadece elini taşın altına koyma değil, elini taşın altından çekmeme kararlılığı bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, partisinin toplum yararına çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

"Umarım muhalefete uzattığımız el havada kalmaz"

Ataoğlu'ndan sonra söz alan Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tüm hükümet modeli alternatiflerinin denenmesinin ardından üzerinde mutabakat kalınan üçlü koalisyonla ülkedeki hükümet boşluğunun ortadan kaldırılmış olacağını söyledi. Arıklı, "Bütün hükümet modelleri denendi çünkü akla gelen her türlü kombinasyon diğer siyasi partiler tarafından defalarca ve günlerce konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk turda uzun uzun gerekli temasları yaptılar ama hiç birinden netice alınamayınca mecburi olarak kurulması söz konusu olan üçlü koalisyona gelindi" dedi. Üçlü koalisyonun alternatifinin erken seçim olduğuna işaret eden Arıklı, muhalefet partilerine işbirliği çağrısında bulunarak, "Bu hükümete onların da destek vermesinin gerekli olduğunu söylüyorum çünkü ülkedeki gerek sağlık gerekse ekonomik krizin içinden çıkmanın yolu birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Protokolde CTP'nin diğer siyasi partilere önerdiği 7 ilkenin tamamı burada var. Gelin görün bu protokolü birlikte uygulayalım, bize yardımcı olun. El birliği ile mecliste milli mutabakat sağlayarak ülkeyi bu içinde bulunduğu dar boğazdan birlikte kurtaralım. Muhalefete bu şekilde elimizi uzatıyoruz umarım sıkarlar, uzattığımız el havada kalmaz." dedi.

DP'nin 2, YDP'nin 1 ve UBP'nin Başbakanlık ile 7 bakanlık aldığı koalisyon hükümetinin protokolüne göre, ülkeyi Ekim 2021'de erken milletvekili seçimine götürme hedefiyle yakın gelecekte atılması gereken adımları içeren bir hükümet programı hazırlanacak. Protokolde, özellikle yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmaların tamamlanacağı ve korona virüs aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayıp vatandaşların aşılanacağı kaydedildi. Hükümetin tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem vereceği ve Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için adımlar atılacağı vurgulandı.

Protokole göre, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP'de, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı DP'de ve Başbakan Yardımcılığı-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı YDP'de olacak. Hükümet Protokolü'nde, "Bütçenin meclisten bir an önce geçirilmesi sağlanacak. Anavatan Türkiye ile yeni bir iktisadi mali işbirliği protokolü imzalanması için temas başlatılacak. Devlete istihdamlara fırsat eşitliği sağlanacak. Kamuda verimliliğin arttırılması için reformcu bir yaklaşım izlenecek. Seçim ve halkoylaması yasasında YSK ve Mahkeme Başkanı uyarıları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Halkımızın hassasiyetlerle ülkemizde çalışma izniyle bulunan çalışanların istekleri gözetilerek vatandaşlık konusunda çalışmalar yapılacak. Gazimağusa-İskele-Yenbioğaziçi imar planı sonuçlandırılacak. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecektir. Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkmak, Maraş'ın açılma sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliğinde sürdürmek olacak. Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacak. Hükümet Kıbrıs konusunda uyum içinde hareket edecek. KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışacaktır. Federal çözümün, Rum tarafının tutumuyla gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı iki devletli çözümün gerçekleşmesine ağırlık verilecek. Doğu Akdeniz'deki yaşamsal gelişmeler Türkiye ile değerlendirilecek ve gereken adımlar atılacak. Maraş'ın KKTC yönetiminde açılması için adımlar ileri götürülecek" ifadelerine ye verildi.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisinde UBP'nin 19, CTP'nin 12, HP'nin 5, Bağımsız Milletvekilleri 3,TDP'nin 3, DP'nin 3 ve YDP'nin ise 2 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT