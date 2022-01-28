KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2)

'YENİ HÜKÜMET UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kıbrıs'ta geçen hafta yapılan seçimlere değinen Tatar, "Yeni seçimler oldu bitti. Şimdi yeni bir hükümet kurulacak. Parlamentoda 24 tane Ulusal Birlik Partisi ve diğer partilerden de milletvekilleri olacak. İnşallah 5 yıllık görev yapabilecek hükümet modeli ortaya çıkar. Kesintisiz hükümetler ve istikrarın sağlanması ekonomik anlamda yapılması gerekenler birtakım reformlar ve alınacak ciddi tedbirler önemlidir. Sık sık hükümet değişmesi sıkıntı doğurur. İnşallah yeni hükümet uzun ömürlü olacaktır, diye düşünüyorum" dedi.