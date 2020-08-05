KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu
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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretine ilişkin "Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük." dedi.

05.08.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:34

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretine ilişkin "Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük." dedi.

Başbakan Tatar, Türkiye dönüşü Ercan Havalimanı'nda gazetecilere ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine dün Ankara'ya gittiğini belirten Tatar, Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC'yle ilgili İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası kaynak akışı, 2021 yılı bütçe çalışmaları için kaynak ihtiyaçlarının belirtilmesi ve Türkiye'nin katkılarının nasıl şekilleneceği üzerine görüşmeler yapıldığını aktardı.

Tatar, bu süreçte pandemi hastanesiyle ilgili bir beklentilerinin bulunduğunu ve bu konuyu daha önce de Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ilettiklerini vurgulayarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yanındaki ayaklı tedavi merkezini 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürme çalışmalarını da ele aldıklarını anlattı.

Gelecek süreçte 100 yataklı bir pandemi hastanesinin yapılması konusunu da görüştüklerinin altını çizen Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC'ye bunun (100 yataklı pandemi hastanesi) yapılması için talimat vermiştir." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün İstanbul'da görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmede, KKTC'nin içinde bulunduğumuz koşullarda daha da güçlenmesi için nasıl bir süreç yürütülmesi gerektiğini ele aldık. Dolayısıyla Erdoğan ve Oktay'a bana gösterdikleri ilgi ve KKTC'ye gösterecekleri desteklerden dolayı kendilerine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yeni hükümet kurulması gibi bir düşüncemiz olmamıştır"

Ziyaretinde, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın da Türkiye'de bulunduğu ve görüşmeler yaptığı yönünde bazı tartışmaların gündeme geldiğinin altını çizen Tatar, KKTC'deki iradenin her zaman halk tarafından sandıkta gösterildiğini, buraya herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Tatar, meseleleri başka yerlere çekmenin doğru olmadığına işaret ederek, "KKTC'de son günlerde yeni bir hükümet kurulması gibi bir düşüncemiz olmamıştır. Seçime 2 ay kala böyle bir istikrarsızlık doğru değildir. Mevcut hükümetin devamıyla halkımıza hizmeti sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş meseleleriyle ilgili de birçok verimli görüşme yaptığını vurgulayan Tatar, Oktay ve Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konulara yakın ilgisini gördüklerini aktardı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Bir kez daha Türkiye'nin KKTC'ye, Doğu Akdeniz'deki bu gelişmelere bağlı olarak ne kadar önem verdiğini gördük. Türkiye, her zaman KKTC'ye desteklerini sürdürecek. KKTC'nin refahını ve daha güvenli bir gelecek için ne yapılması gerektiğini ele aldık. Bizim görüşmelerimiz her zaman da böyle olmuştur. Son zamanlardaki gelişmelere bağlı olarak bu daha da önem arz etmektedir."

"Esas olan, Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır"

Maraş konusunun gündeme geldiğini yineleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu meseleye sıcak baktığını ifade etti.

Tatar, kapalı Maraş'ın açılım sürecinin kademeli olarak ilerleyeceğini, hukuki ve diğer uluslararası boyutuyla ilgili prosedürlerin nasıl şekilleneceğinin Türkiye tarafından da takip edildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de meseleyi (Maraş açılımı) irdeliyoruz. Orada da önümüzdeki süreçte mutlaka bir açılım olacaktır. Esas olan Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır. Bunlar Ankara'daki görüşmelerde netleştirilmiştir. Süreci takip edeceğiz."

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA

Manşet

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