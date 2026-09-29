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Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü

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Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Haber Videosunu İzle
Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
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Ekranların tanınan isimlerinden Burcu Esmersoy, yıllardır görmeye alışık olduğumuz uzun saçlarına veda ederek imaj değişikliğine gitti. Saçlarını belirgin şekilde kısaltan Esmersoy'un yeni görünümü, ünlü sunucunun tarzındaki dikkat çekici değişimi de beraberinde getirdi.

Burcu Esmersoy imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Uzun saçlarıyla tanınan ünlü sunucu, bu kez makası vurdurarak daha kısa bir modeli tercih etti.

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Kariyeri boyunca farklı saç modelleri deneyen ancak uzun saçlarından uzun süredir vazgeçmeyen Burcu Esmersoy, görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Esmersoy, uzun saçlarını kestirerek daha kısa bir modele geçti. Yeni kesimiyle kamera karşısına geçen ünlü sunucunun saçlarındaki değişim ilk bakışta fark edildi. Saçlarının boyunu önemli ölçüde kısaltan Esmersoy, renginde ise radikal bir değişikliğe gitmedi. Böylece alışılmış görünümünü tamamen terk etmek yerine saç kesimini değiştirerek daha farklı bir tarz ortaya koydu.

YENİ SAÇ KESİMİ YÜZ HATLARINI ÖNE ÇIKARDI

Burcu Esmersoy'un yeni saç modeli, özellikle yüz çevresindeki daha kısa ve hareketli görünümüyle dikkat çekiyor. Uzun saçlarına kıyasla daha hacimli görünen yeni kesim, ünlü sunucunun yüz hatlarını da daha belirgin hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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