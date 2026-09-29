Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki seçeneğini kısıtlayan sıkıntılar, milli takımlardan dönecek oyuncularla birlikte aşılıyor. Sarı-kırmızılı ekipte rotasyonun genişlemesi ve rekabetin kızışmasıyla tecrübeli teknik adamın eli iyice rahatlayacak.

GENÇLER FORMDA, REKABET TAVAN YAPACAK

Milli takımlarından dönecek Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'nın yükselen form grafikleri, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İki genç oyuncunun sahadaki dinamik görüntüsüne, tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan'ın istekli ve hırslı oyunu da eklenince orta saha hattında forma savaşı kızışacak.

İLKAY GÜNDOĞAN HIRS YAPTI

Son dönemde hakkında yapılan eleştiriler ve tartışmalar, İlkay Gündoğan'ı adeta hırslandırdı. Yıldız futbolcunun daha fazla süre alabilmek ve kalitesini sahaya yansıtmak adına büyük bir motivasyonla çalıştığı öğrenildi.