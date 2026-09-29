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Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor

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Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun federasyon başkanlığını bırakacağını iddia etti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
  • Soruşturma, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.
  • Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun federasyon başkanlığını bırakacağı iddiasını paylaştı; iddiaya ilişkin TFF veya Hacıosmanoğlu'ndan resmi yanıt gelmedi.

Türk futbolunda sıcak saatler yaşanıyor. Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu’na yönelik operasyonun etkileri sürerken eski eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

TÜRK FUTBOLUNDA SICAK SAATLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma, “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.

HACIOSMANOĞLU İÇİN ''GÖREVİNİ BIRAKIYOR'' İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunarak ''Veeee veeeee İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon başkanlığını bırakıyor…….'' ifadelerini kullandı.

GÖZLER TFF'DE

Ahmet Çakar’ın paylaşımı kısa sürede spor kamuoyunda yankı buldu. Şu ana dek Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı’nı bırakacağı yönündeki iddia hakkında federasyon veya Hacıosmanoğlu tarafından henüz resmi bir yanıt gelmedi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Yerine Ali Koç gelmeli bilgili deneyimli donanımlı bir elit.

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Haber YorumlarıJon snow:

Bi zahmet

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Haber YorumlarıMurat Ç:

inşallah

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Bıraknasınmı? Utanma, sıkılma, yoksa bırakmasın. Defalarca arkasında durduğu MHK "müdürünün" ne haltlar karıştırdığını bilmiyor olamaz, haberim yoktu dersede inandırıcılığı yoktur. İnanan varsada onlara diyecek bir şey vardır. Uyan!

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Haber Yorumlarıhuseyinarikan58:

Evet can yakanın canı yansın sayesinde bir çok genç futbolu bıraktı daha beter olsun

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