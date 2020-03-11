Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı
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Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Kızılay, Rektör, Güncel

Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı

Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapan Kızılay Butik Mağazalarından 38.si Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı

Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapan Kızılay Butik Mağazalarından 38.si Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı.


Açılışa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan, Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ve Kızılay yöneticileri ile rektör yardımcıları, birim yöneticileri, merkez müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Türkiye çapında 38'inci mağazasını Atatürk Üniversitesi Merkezi Yemekhane girişinde hizmete açan Kızılay, kullanılmamış ve ikinci el kıyafetleri, Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturacak.


Mağaza, Haftanın 3 Günü Açık Olacak


Hayır sahipleri tarafından yapılan bağışları, Atatürk Üniversitesi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmayı hedefleyen Kızılay yönetimi, sosyal dayanışma anlamında gerçekleştirilen bu etkinliği ülke genelinde yaygınlaştırıyor. Üniversite yönetiminden temin edilecek liste ile ihtiyaç sahiplerine mail ve kısa mesaj yoluyla ulaşacaklarını ve onları mağazaya davet edeceklerini kaydeden Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan, Türkiye genelinde başlatmış oldukları bu hizmete Erzurum ile devam ettiklerini söyledi. Haftanın 3 günü açık olacak bu mağazanın oldukça modern bir görünüme sahip olduğunu aktaran Başkan Vekili Tan, firmalardan, sektör temsilcileri ile hayır sahibi kişilerden temin edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamıza vesile olan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.


"Eksikliklerin Giderilmesi Noktasında İddialıyız"


Göreve geldikleri günden itibaren üniversitede eğitim gören öğrencilerin aç ve açıkta kalmamaları noktasında yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, bu merkezin açılmasının da bu bakımdan oldukça önemli olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyetinin necip bir millet olduğunu ifade eden Rektör Ömer Çomaklı, vatandaşına sahip çıkan, koruyup-kollayan ve her türlü ihtiyacını gideren bir devletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, bu kapsamda atılan adım neticesinde başlatılan bu hayır hizmetinin doğru bir şekilde yerine ulaşması için gereken hassasiyeti göstereceklerini aktardı. Yakın zamanda Atatürk Üniversitesi bünyesinde Giy-Çık atölyesinin açıldığını da hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı: "Bu birimlerimiz sayesinde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Eksikliklerin giderilmesi noktasında iddialıyız ve bu yönde gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine kıymetli bir merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Kızılay Butik Mağazasının şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Açılış töreninin ardından Rektörlük makamında bir araya gelen heyet, ortak çalışmalar gerçekleştirmek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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