NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, izleyiciyle buluşmaya devam ederken bu akşamki bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği tartışma konusu oluyor. İlk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi edinen dizi, her hafta merak uyandıran kurgusuyla gündemi sallamayı başarıyor. Özellikle sosyal medyada "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusu, takipçilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin tutkunları, fragmanlardan yola çıkarak heyecanla tahminlerde bulunurken, yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, bugün Kızıl Goncalar yok mu? Kızıl Goncalar neden yok?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar için final sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Turgut, dizinin Haziran ayında 50. bölüme ulaşacağını belirterek, "Bu formatta bir dizi için yeterli bir sayı… Büyük ihtimalle sezon sonunda final yaparız" ifadelerini kullandı.

Ancak dizinin kesin final tarihi henüz netleşmiş değil. Yapım ekibi ve kanalın vereceği karara bağlı olarak dizinin yayın sürecinde değişiklikler olabilir.

KIZIL GONCALAR KAÇ BÖLÜM, NE ZAMAN BAŞLADI?

Kızıl Goncalar dizisi, izleyiciyle buluştuğu günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Şu ana kadar kaç bölüm yayınlandığı ve final için belirlenen hedef bölüm sayısı, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, dizi 50. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar bu akşam tekrar bölüm ile ekrana gelecek . Now TV'den konuta ilişkin açıklama gelmedi.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim'in peşine düşen Cüneyd'i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep'in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd'i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem'in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem'le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem'in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut'un adamı Erhan'ı ararken Sadi'nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim'in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem'in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent'in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd'in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem'in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.