Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak? Kızıl Goncalar final mi yapıyor, neden?

"Kızıl Goncalar final mi yapıyor, neden bitiyor?" sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından son günlerde sıkça gündeme getiriliyor. Yayınlandığı günden bu yana yüksek reyting oranlarıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar final gündemi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Pek, Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızıl Goncalar, final yapmaya hazırlanıyor.

Kızıl Goncalar 2 bölüm sonra final yapacak.

KIZIL GONCALAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamasına göre, Kızıl Goncalar projesi en başından itibaren iki sezonluk bir dizi olarak planlandı. Ancak son haftalarda yaşanan reyting düşüşü, senaryoda ortaya çıkan yaratıcı tıkanıklıklar ve artan yapım maliyetleri, final kararının öne çekilmesine neden oldu.

Ayrıca, bazı ana karakterlerin hikâyede tamamlanması ve senaryonun doğal bir sona ulaşması da erken final kararında etkili faktörler arasında yer aldı.