Kızı 11 yıldır bulunamayan baba: Sanıktan cesedinin yerini söylemesini istiyorum

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde evlendikten 20 gün sonra birlikte kaçtığı servis şoförü M.S. (36) tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Sevgi Yılmaz'ın (21) cesedi 11 yıldır bulunamadı. 'Cesetsiz cinayet' davasında önce suçunu itiraf eden sonra reddeden M.S. tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a taşınan karar ile ilgili 3 yıldır sonuç beklediklerini belirten baba İsa Yılmaz (61) "Sanıktan en azından kızımın cesedinin yerini söylemesini istiyorum" dedi.

Menemen'de yaşayan Sevgi Yılmaz, 2010'nun Ağustos ayında S.A. ile evlendirildi. Ancak Sevgi Yılmaz, 20 gün sonra takılarla birlikte ortadan kayboldu. 18 Eylül 2010'de polise giden 25 yaşındaki minibüs şoförü M.S. Sevgi Yılmaz'ı takıları vermediği için öldürdüğünü ve cesedini ortadan kaldırdığını söyledi. Olayın geçtiği bölge jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle M.S., Menemen Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.

Bir petrokimya firmasında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası İsa Yılmaz, kızı Sevgi'nin 11 yıldır ne ölü ne de diri bulunabildiğini belirterek, üzüntülerinin büyük olduğunu söyledi. Çok sevdiği kızı Sevgi'nin özlemini çektiklerini ifade eden Yılmaz, "Görücü usulüyle kızımı evlendirdim. Sonrasında biri, ziynet eşyaları için kızımı kandırdı. 11 yıldır kızımı görmüyorum. Sanık yargılandı, 1-2 yıl tutuklu kaldı. Sonra serbest bırakıldı. Dava sürdü, 25 yıl ceza aldı. Şu an dava, Yargıtay'da. Kızımın ölü ya da sağ bulunmasını istiyorum. Sanığın en ağır ceza neyse verilsin. Kızım öldürüldüyse şu an mezarı bile yok. Kızım kaybolduğu günden beri evimizde yas var. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. İşi adalete bıraktık. Kızımın sağ olduğuna inanmıyorum. En azından kızımın cesedinin yerini söylemesini istiyorum. İlk önce suçunu itiraf etti. Cezaevine girince itirafını geri çekti. Şu an sokakta geziyor. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.