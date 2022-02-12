Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı - Haberler
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Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Konserinde giydiği kıyafet nedeniyle Gülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli ortamlar için avam" diyerek eleştiren Seren Serengil, dün akşam dekolteli bir kıyafetle sahneye çıktı. Serengil'in kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Aklıma Gülşen geldi" yorumunu yaptı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Gülşen'i sert bir dille eleştirmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan Serengil, dekolteli bir kıyafet tercih ettiği için eleştirilerin hedefi oldu.

GÜLŞEN'İN SAHNE KIYAFETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen, geçtiğimiz haftalarda içine bikini giydiği transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Seren Serengil ise Gülşen'in kıyafeti için "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen. Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık ille şeyini çıkartacaksınız" yorumunu yapmıştı.

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

"GÜLŞEN'İ TAKLİT ETMİŞSİN"

Yorumculuğun yanı sıra sahnelere geri dönerek konser veren Seren Serengil, dün akşam bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkılarını seslendiren Serengil, derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Sahne fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Serengil için "Gülşen'i eleştirdin, aynı elbiseyi giymişsin" ve "Gülşen'i taklit etmişsin" yorumları yapıldı.

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Kıyafetinden dolayı Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Seren Serengil, Instagram, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

O lafları ederken hastaydı ve acı çekiyordu. Şimdi sağlığına kavuştu birde gerçek duygu ve ahlâk anlayışına!!

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Tevhidi Öğren İslam tevhid dinidir:

Kadın hakkı kadın hakkı kadını mal gibi kullanan şu erkekler varya kadınları islamdan çıkararak iyi kandırdı kendilerini nasılda sergiliyorlar biliyorlar çünkü kadın kendini sergilemesse erkek değper vermicek

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Abdullah Atik:

NE OLDU AĞLAYIP SIZLIYORDU ÖLÜYORUM DİYE ....REKLAMLARDAN SONRA HABERLER...

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