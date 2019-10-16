Kısır tarifi: En güzel kısır tarifleri

16.10.2019 14:40

Misafirleriniz ağırlamak için en güzel ikram seçeneklerinden olan kısır tarifi orjinal kısır tarifi, 4 kişilik kısır tarifi, kişilik kısır tarifi ve 2 kişilik kısır tarifi gibi alternatifler sunuyor. 5 çayı ve farklı sohbet anlarınızda misafirlerinize ikram edeceğiniz kısır nefis lezzeti ve görünümü ile acaba ne pişirsem diye düşünmenizi engelleyecek. İşte en güzel ve en lezzetli kısır tarifleri…

KISIR TARİFİ/ KLASİK KISIR TARİFİ

Gün menüleriniz için en ideal seçenek olan kısır, nefis kısır tarifi ile özel bir alternatife dönüşüyor. Görünüm ve tadı ile nefis görünen kısır ile ikramlarınız bir şölene dönüşecek. İşte klasik kısır tarifi…

Kısır tarifi için gerekli malzemeler:

6 çay bardağı kısırlık bulgur, 5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası, domates, 1 demet yeşil soğan, 1 demet maydanoz, 8-9 yaprak marul, 1 demet taze nane, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 limon suyu yarım, 1 tatlı kaşığı tuz kimyon, yarım çay bardağı zeytinyağı, çay bardağı nar ekşisi

Kısır tarifi yapılışı:

6 çay bardağı kısırlık buğdayı genişçe bir kaba alın. Kısırlık buğdayı üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip bulgura yedirin. 1 yemek kaşığı domates salçası da ekleyerek aynı şekilde bulgura yedirin ve yumuşamaya bırakın.

Bir yandan da yeşillikleri doğrayın.Suyunu çekip yumuşamış bulgura 1 küçük demet yeşil soğan, 1 demet maydanoz, 8-9 yaprak marul doğranarak ve 1 küçük demet taze naneyi doğrayıp ekleyin.

Küçük küçük parçalar olacak şekilde domatesleri de doğrayıp ekleyin. Kısırı biraz karıştırıp içine 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi, biraz kimyon ve yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Kısırı servis tabağına alıp içine isteğe göre kornişon turşusu, domates ve salatalık ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KISIR TARİFİ/ PRATİK KISIR TARİFİ

Misafirleriniz geliyor ve ikramlar için fazla zamanınız yoksa pratik kısır tarifini tercih edebilirsiniz. Hem leziz hem de iştah açıcı görüntüsüyle davetkar bir tarif olan kısır, pratik tarifi ile sizin için özel alternatif olarak öne çıkıyor Kısır tarifi kolay yapılışı yapmadan önce kaç kişilik kısır yapacaksanız ona göre malzeme almalısınız. Çünkü 4 kişilik kısır tarifi için malzemeler farklıyken 2 kişilik kısır tarifi için malzemeler daha farklıdır.

Pratik kısır tarifi için gerekli malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur, 1/2 demet maydanoz, 1/2 çay bardağı nar ekşisi, 1,5 su bardağı sıcak su, 6 dal taze soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet limon, 1/2 demet taze nane, 1 tatlı kaşığı pul biber

Pratik kısır tarifi nasıl yapılır:

Pratik kısır tarifi yapımına2 su bardağı ince bulguru kaseye alarak başlayın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Streç film ile buğdayın üzerini kapatıp bulgurların şişmesini sağlayın.Bulgurlar şişince tane tane olmasını sağlamak için güzelce karıştırın. Bulgurun üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edin. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 limonun suyu, yarım çay bardağı nar ekşisi de ilave edin. Yanına marullar ilave ederek kısırı servis edin. Afiyet olsun.

Kısır

KISIR TARİFİ/ İnce Bulgurdan Kısır Tarifi

İnce bulgurdan kısır tarifi ile farklı bir kısır lezzeti elde etmek istiyorsanız özel kısır tarifini uygulayabilirsiniz. İşte ince bulgurdan kısır tarifi…

İnce bulgurdan kısır tarifi için malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur, , 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı su, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet domates, 1/2 demet maydanoz, 1/2 demet nane, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 adet kırmızı soğan, 1/4 bağ yeşil soğan, 1 adet limonun suyu, 1 çay kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 3 yemek kaşığı nar ekşisi

İnce bulgurdan kısır tarifi yapılışı:

Geniş ve derin bir kaseye ince bulguru alın. Sıcak suyu üzerine gezdirerek ilave edin. Üzerini kapatın ve bulgurlar şişene kadar bekleyin. Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp minik mini doğrayın. Tüm yeşillikleri de ince ince doğrayın kırmızı soğan, salça ve zeytinyağı ile beraber tavda kavurup soğumaya bırakın. Bulgura ince doğranmış yeşil soğanları ekledikten sonra salçalı osu da ilave edin. 5 - 6 dakika malzemeleri karıştırın. Malzemelerin bulgura geçmesini sağlayın. İçine yeşillik, nar ekşisi, baharatlar ve limon suyunu da ekleyip güzelce harmanlayın. Domatesleri ve tuzu da ilave edip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KISIR TARİFİ/ DİYET KISIR TARİFİ

Kısır lezzetinden mahrum olmamak ama aynı zamanda kilo da almamak istiyorsanız diyet kısır tarifini deneyebilirsiniz. Kolay tarifi ile özel bir seçenek olan diyet kısır tarifi,lezzeti ile vazgeçilmeziniz olacak. İşte diyet kısır tarifi…

Diyet kısır tarifi için malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur, 1 tane soğan, 1 çay kaşığı kimyon, 1+1/2 (yarım) su bardağı su, ) 1 miktar karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı biber, domates salçası, 3 tane salatalık turşusu, 1 tane limon suyu, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 2 temek kaşığı nar ekşisi ve yeşillikler (marul, maydanoz ve taze soğan

Diyet kısır tarifi yapılışı:

Diyet kısır yapımına kaynar su ile 1 tatlı kaşığı domates salçasını karıştırın. Derin bir kapta bulguru bulguru ilave edip yarım saat bekletin.

Soğanları, yeşillikleri ve salatalık turşusunu doğrayın.

Tavaya soğanı ve yağı alarak pembeleşene kadar kızartın.1 tatlı kaşığı biber salçası ve bulguru ilave edip kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Karıştırma işlemi bitince bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine baharatlar,limon suyu, yeşillikler, nar ekşisi ve salatalık turşusu ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KISIR TARİFİ ALTERNATİFLERİ

Kısır tarifini sadece klasik ve diyet formlarıyla değil kinoalı, Adana usulü ve tam ölçülü kısır tarifi gibi seçeneklerle lezzetli ve kısır tarifi kolay şekilde yapabilirsiniz.