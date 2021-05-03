Kırtasiyeler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kırtasiyeler açık mı?

Hafta sonu ve hafta içi kırtasiyeler açık mı? Kabine Toplantısıyla birlikte tam zamanlı kapanmaya geçilmişti. Peki, Tam kapanmada kırtasiyeler açık olacak mı? Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Kırtasiyeler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Tam kapanma kararları nelerdir?

Hafta sonu ve hafta içi kırtasiyeler açık mı? Kabine Toplantısıyla birlikte tam zamanlı kapanmaya geçilmişti. Peki, Tam kapanmada kırtasiyeler açık olacak mı? Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Kırtasiyeler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Tam kapanma kararları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

KIRTASİYELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında kırtasiyeler hafta sonu ve hafta içi kapalı olacak. Tüm yurtta devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında restoran, lokanta, kafeterya gibi işletmeler paket servis ve gel-al yöntemi ile faaliyetlerini sürdürecek.

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

29 Nisan akşamı başlayan, 17 Mayıs sabahı sona erecek olan tam kapanma toplam 17 gün sürecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL